Ünlüler de Eylül'ün katiline en ağır cezayı istedi

DEMET AKALINBugün konuşulması gereken tek şey olsun!! EYLUL VE İDAM! Başka türlü bu soysuzların onu kesilmemek çünkü! Eskiden içeride yaşatmazlar diyorlardı, insana bir soğuma geliyordu! Şimdi konuşmuyormuş da suçunu da kabul etmiyormuş! El kadar çocuktan ne istedin diye sormazlar mı? Sen bitek Eylül’ü öldürmedin! Anayı, babayı içimizdeki yasam enerjisini öldürdün be pislik! Kendine özel koğuş isteyecek kadar kafan her şeye basıyor kişilik bozukluğun yoktur! Sapık sapık!