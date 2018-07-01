Ünlüler de Eylül'ün katiline en ağır cezayı istedi

Eylül dün feryatlarla toprağa verildi. Türkiye'yi ayağa kaldıran olay sonrası ünlü isimler isyan etti. Eylül'ün katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Ünlüler de Eylül'ün katiline en ağır cezayı istedi

22 Haziran’da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’dan önceki gece kara haber geldi. Türkiye’nin nefesini tutarak izlediği arama çalışmaları sonunda küçük kızın cesedine ulaşıldı. İşkence edilip cinsel istismar sonrası boğularak öldürüldüğü belirlenen Eylül dün feryatlarla toprağa verildi. Türkiye'yi ayağa kaldıran olay sonrası ünlü isimler isyan etti. Eylül'ün katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

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Ünlüler de Eylül'ün katiline en ağır cezayı istedi

22 Haziran’da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’dan önceki gece kara haber geldi. Türkiye’nin nefesini tutarak izlediği arama çalışmaları sonunda küçük kızın cesedine ulaşıldı. İşkence edilip cinsel istismar sonrası boğularak öldürüldüğü belirlenen Eylül dün feryatlarla toprağa verildi. Türkiye'yi ayağa kaldıran olay sonrası ünlü isimler isyan etti. Eylül'ün katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

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Ünlüler de Eylül'ün katiline en ağır cezayı istedi

DEMET AKALINBugün konuşulması gereken tek şey olsun!! EYLUL VE İDAM! Başka türlü bu soysuzların onu kesilmemek çünkü! Eskiden içeride yaşatmazlar diyorlardı, insana bir soğuma geliyordu! Şimdi konuşmuyormuş da suçunu da kabul etmiyormuş! El kadar çocuktan ne istedin diye sormazlar mı? Sen bitek Eylül’ü öldürmedin! Anayı, babayı içimizdeki yasam enerjisini öldürdün be pislik! Kendine özel koğuş isteyecek kadar kafan her şeye basıyor kişilik bozukluğun yoktur! Sapık sapık!

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Ünlüler de Eylül'ün katiline en ağır cezayı istedi

DOĞUKAN MANÇO 8 yaşındaki kıza tecavüz, 4,5 yaşındaki öz kızına tecavüz eden baba, 17 yaşında kanseri yenmiş ama üvey babasının cinsel saldırısına yenilmiş bir genç kız ve daha niceleri.... Ve bu insan müsveddelerini diğer mahkumlardan korumak için tekli koğuşa yerleştirilmiş "pislikleri" koruyan hukuk sistemi.. Benim adalet anlayışımda bu yok!

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