Ünlüler çocuklarına neleri yasaklıyor!

İlk bakışta hepsinin çok şanslı olduğunu düşünebilirsiniz. Şöhretli bir anne ve babaların çocukları olarak dünyaya gözlerini açtılar. Maddi açıdan da eksikleri yoktu üstelik. Peki o milyar dolarlık malikanelerinin kapalı kapıları ardında nasıl bir hayat sürdürüyorlar. Ünlü anne ve babaları onlara nasıl davranıyor? Hayatları nasıl şekilleniyor, ne yiyip ne içiyorlar? Hemen "o kadar ünlü ve zengin ailelerin çocukları elbette istedikleri gibi yaşayacaklar" diye düşünmeyin. Çünkü bazıları yetişkin oluncaya kadar anne - babaları tarafından konulan kurallara uymak zorunda kalıyor.
İşte çarpıcı örneklerle gösteri dünyasının ünlülerinin çocuklarının hayatları. Ya da bir başka deyişle bakalım gösteri dünyasının anne- babaları çocuklarına nasıl davranıyor, nelere izin veriyor, neleri yasaklıyor?
Hollywood'un rüya çifti Brad Pitt ve Angelina Jolie, geçmişte yani Brangelina olarak anıldıkları dönemde ilginç bir karar almışlardı. Ünlü çift, çocuklarını okula göndermek yerine evde eğitim vermeyi tercih etti. Bu durum da ünlü çiftin film çekimi için gittikleri her yere çocuklarını da götürmesiyle ortaya çıkmıştı.
ABD magazin basınında yer alan haberlere göre, Jolie eğitim sistemini 'berbat' bulduğunu gizlemiyor ve "çocuklarım hayatın içinde daha iyi eğitim görebiliyor" görüşünü savunuyor.
Büyük oğlu Maddox'ı bir süre New York'taki bir Fransız okuluna gönderen Jolie, bu konuda verdiği bir röportajda şunları söylemişti:" Farklı bir çağda yaşıyoruz ve eğitim sistemi bizim yaşam biçimimize, çocuklarıma pek de hitap etmiyor. Ben de her zaman onlara "ödevlerinizi çabuk bitirin çünkü dışarı çıkıp yeni şeyler keşfedeceğiz" diyorum."
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