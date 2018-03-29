Ünlüler çocuklarına neleri yasaklıyor!

İlk bakışta hepsinin çok şanslı olduğunu düşünebilirsiniz. Şöhretli bir anne ve babaların çocukları olarak dünyaya gözlerini açtılar. Maddi açıdan da eksikleri yoktu üstelik. Peki o milyar dolarlık malikanelerinin kapalı kapıları ardında nasıl bir hayat sürdürüyorlar.

Ünlüler çocuklarına neleri yasaklıyor!

İlk bakışta hepsinin çok şanslı olduğunu düşünebilirsiniz. Şöhretli bir anne ve babaların çocukları olarak dünyaya gözlerini açtılar. Maddi açıdan da eksikleri yoktu üstelik. Peki o milyar dolarlık malikanelerinin kapalı kapıları ardında nasıl bir hayat sürdürüyorlar. Ünlü anne ve babaları onlara nasıl davranıyor? Hayatları nasıl şekilleniyor, ne yiyip ne içiyorlar? Hemen "o kadar ünlü ve zengin ailelerin çocukları elbette istedikleri gibi yaşayacaklar" diye düşünmeyin. Çünkü bazıları yetişkin oluncaya kadar anne - babaları tarafından konulan kurallara uymak zorunda kalıyor.

123
Ünlüler çocuklarına neleri yasaklıyor!

İşte çarpıcı örneklerle gösteri dünyasının ünlülerinin çocuklarının hayatları. Ya da bir başka deyişle bakalım gösteri dünyasının anne- babaları çocuklarına nasıl davranıyor, nelere izin veriyor, neleri yasaklıyor?

223
Ünlüler çocuklarına neleri yasaklıyor!

Hollywood'un rüya çifti Brad Pitt ve Angelina Jolie, geçmişte yani Brangelina olarak anıldıkları dönemde ilginç bir karar almışlardı. Ünlü çift, çocuklarını okula göndermek yerine evde eğitim vermeyi tercih etti. Bu durum da ünlü çiftin film çekimi için gittikleri her yere çocuklarını da götürmesiyle ortaya çıkmıştı.

323
Ünlüler çocuklarına neleri yasaklıyor!

ABD magazin basınında yer alan haberlere göre, Jolie eğitim sistemini 'berbat' bulduğunu gizlemiyor ve "çocuklarım hayatın içinde daha iyi eğitim görebiliyor" görüşünü savunuyor.
Büyük oğlu Maddox'ı bir süre New York'taki bir Fransız okuluna gönderen Jolie, bu konuda verdiği bir röportajda şunları söylemişti:" Farklı bir çağda yaşıyoruz ve eğitim sistemi bizim yaşam biçimimize, çocuklarıma pek de hitap etmiyor. Ben de her zaman onlara "ödevlerinizi çabuk bitirin çünkü dışarı çıkıp yeni şeyler keşfedeceğiz" diyorum."

423
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro