Ünlüler bu sefer bembeyaz giyindi

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen, sinema ve televizyonda başarılı isimlere ödüllerin verildiği Critics' Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) sahiplerini buldu. Los Angels Santa Monica'da gerçekleşen ödül törenine Hollywood'un ünlü isimleri katıldı. Geçtiğimiz hafta ünlü isimler 75'inci Altın Küre törenine sinema sektöründeki cinsiyet eşitsizliği protesto etmek ve cinsel saldırı kurbanlarıyla dayanışma sağlamak için siyahlar içinde katılmıştı. Ancak bu kez gecede beyazın baskın olduğu tasarımlar görüldü. Angelina Jolie Twitter

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Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen, sinema ve televizyonda başarılı isimlere ödüllerin verildiği Critics' Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) sahiplerini buldu. Los Angels Santa Monica'da gerçekleşen ödül törenine Hollywood'un ünlü isimleri katıldı. Geçtiğimiz hafta ünlü isimler 75'inci Altın Küre törenine sinema sektöründeki cinsiyet eşitsizliği protesto etmek ve cinsel saldırı kurbanlarıyla dayanışma sağlamak için siyahlar içinde katılmıştı. Ancak bu kez gecede beyazın baskın olduğu tasarımlar görüldü.Angelina Jolie Twitter

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2 38

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen, sinema ve televizyonda başarılı isimlere ödüllerin verildiği Critics' Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) sahiplerini buldu. Los Angels Santa Monica'da gerçekleşen ödül törenine Hollywood'un ünlü isimleri katıldı. Geçtiğimiz hafta ünlü isimler 75'inci Altın Küre törenine sinema sektöründeki cinsiyet eşitsizliği protesto etmek ve cinsel saldırı kurbanlarıyla dayanışma sağlamak için siyahlar içinde katılmıştı. Ancak bu kez gecede beyazın baskın olduğu tasarımlar görüldü. Twitter

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