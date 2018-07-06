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Ünlü YouTuber hayatını kaybetti!

Ünlü YouTuber hayatını kaybetti!

Arkadaşları ile şelale kenarında vakit geçiren YouTuber Ryker Gamble, şelaleden aşağı düşerek hayatını kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 16:03 - Güncelleme: 06-07-2018 16:03

Ünlü YouTuber hayatını kaybetti!

Arkadaşları ile şelale kenarında vakit geçiren YouTuber Ryker Gamble, şelaleden aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Ölümün nereden, nasıl geleceği maalesef bilinmezlik izleri taşımaktadır. Arkadaşları ile eğlenceli vakit geçiren YouTuber Ryker Gamble, bir şelalenin tepesinden düşerek hayatını kaybetti. 

YouTube'daki High on Life isimli ünlü vlog kanalıyla tanınan ve 500 bin takipçisi bulunan Ryker Gamble, British Columbia'da yer alan ve bu bölgenin en büyük üçüncü şelalesi olan Shannon Falls'ta yaşanan bir kaza da hayatını kaybetti.

Gamble, kendisi ve diğer iki arkadaşıyla birlikte şelalenin tepesinden aşağı düştü. Şelalelin tepesindeki havuzda yüzen üçlü, havuzdan çıktıktan sonra eşikte yürüyorlarken bir anda yaklaşık 30 metrelik şelaleden aşağı yuvarlanırlarken kendilerini buldular.

Maalesef üç arkadaşın da hayatını kaybettiği kazanın ardından geriye kendisini YouTube üzerinden takip eden kullanıcıları ve Instagram üzerinden takip eden yaklaşık 1.1 milyon insanın Gamble'a hüzünlü seslenişi kaldı.

Bölge polisi hala konuyu araştırıyor. Altından pek bir şeyin çıkacağını düşünmüyoruz ancak bu tarz bölgelerde daha dikkatli olmanın yararı var. Yazının başında da belirttiğimiz gibi: ölümün nereden ne zaman ve nasıl geleceği maalesef belli olmuyor.

Kaynak: Teknolojioku

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