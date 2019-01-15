Ünlü yönetmen Orçun Benli'nin annesi trafik canavarı kurbanı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D- 400 karayolunda meydana geldi. Sahil kenarındaki sokak hayvanlarına mama verdikten sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Özel Alanya Bahçeşehir Koleji'nde görevli hemşire Ferahnaz Benli'ye, Ali K. yönetimindeki 07 NBV 24 plakalı otomobil çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ: Kazada, Ferahnaz Benli ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Benli, yaşamını yitirdi.
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