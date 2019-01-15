Ünlü yönetmen Orçun Benli'nin annesi trafik canavarı kurbanı

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Ferahnaz Benli’nin sinema projeleriyle tanınan yönetmen Orçun Benli’nin annesi olduğu ortaya çıktı.

Ünlü yönetmen Orçun Benli'nin annesi trafik canavarı kurbanı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D- 400 karayolunda meydana geldi. Sahil kenarındaki sokak hayvanlarına mama verdikten sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Özel Alanya Bahçeşehir Koleji'nde görevli hemşire Ferahnaz Benli'ye, Ali K. yönetimindeki 07 NBV 24 plakalı otomobil çarptı.

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Ünlü yönetmen Orçun Benli'nin annesi trafik canavarı kurbanı

HAYATINI KAYBETTİ: Kazada, Ferahnaz Benli ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Benli, yaşamını yitirdi.

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Ünlü yönetmen Orçun Benli'nin annesi trafik canavarı kurbanı

ÜNLÜ YÖNETMENİN ANNESİ: Öte yandan hayatını kaybeden Ferahnaz Benli'nin 5 Dakikada Değişir Bütün İşler, Gulyabani, Bu Son Olsun, Manipulasyon, Hep Yek 2 gibi birçok filimin yönetmeni ve sinema projeleriyle tanınan Orçun Benli'nin annesi olduğu belirtildi.

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Ünlü yönetmen Orçun Benli'nin annesi trafik canavarı kurbanı

Ferahnaz Benli'nin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından morga konuldu.

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