Ünlü yıldızın kalçasının izini gören şoke oluyor!

İngiliz reality şov yıldızı Chantelle Connelly, erkek arkadaşı Clark Crawford'ın saldırısına uğradığı iddiasıyla geçen hafta gündem olmuştu. Kendisini darp eden sevgilisi hakkında 'berbat bir serseri' diyen ünlü yıldız vücudundaki darp izlerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Başına aldığı darbeler sonrası bu fotoğrafını Instagram hesabına koyan yıldız geçirdiği zor günleri atlatmak için İspanya'daki Gran Canaria adalarına tatile gitti.

Tatilde paparazzilerden kaçmayan ünlü yıldızın poposunu görenler şoke oldu. Ünlü yıldızın kalçasında saldırının izleri hala duruyordu. Poposunda büyük bir morluk bulunan ünlü yıldız, eski sevgilisi hakkında suç duyurusunda da bulundu. Ünlü yıldız sevgilisinin darbı sırasında kaburgalarında da hasar oluştuğunu açıklamıştı. Kafasına da darbe alan Chantelle Connelly, bir hayli zor günler geçirmişti.