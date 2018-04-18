Ünlü yıldız şimdi tanınmaz halde

Charlize Theron, dünyanın en tanınmış aktrislerinden birisi, kırmızı halıda muhteşem zarif görüntüsü ile nefesleri kesen Charlize Theron son filmi için 23 kilo aldı

Charlize Theron, dünyanın en tanınmış aktrislerinden birisi, kırmızı halıda muhteşem zarif görüntüsü ile nefesleri kesen Charlize Theron son filmi için 23 kilo aldı. Charlize son filmi Tully'de 3 çocuk annesi bunalımdaki bir kadını canlandırıyor, rolü için bakımsız ve kilo almış bir halde görünmesi gereken sanatçı özel bir çaba sarf etmiş.. Twitter

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Charlize Theron, dünyanın en tanınmış aktrislerinden birisi, kırmızı halıda muhteşem zarif görüntüsü ile nefesleri kesen Charlize Theron son filmi için 23 kilo aldı. Charlize son filmi Tully'de 3 çocuk annesi bunalımdaki bir kadını canlandırıyor, rolü için bakımsız ve kilo almış bir halde görünmesi gereken sanatçı özel bir çaba sarf etmiş.. Twitter

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2 8

Charlize Theron, dünyanın en tanınmış aktrislerinden birisi, kırmızı halıda muhteşem zarif görüntüsü ile nefesleri kesen Charlize Theron son filmi için 23 kilo aldı. Charlize son filmi Tully'de 3 çocuk annesi bunalımdaki bir kadını canlandırıyor, rolü için bakımsız ve kilo almış bir halde görünmesi gereken sanatçı özel bir çaba sarf etmiş.. Twitter

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