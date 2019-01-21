Ünlü yatırımcı Jim Rogers ürküttü : Bankalar batacak kıtlık olacak bu en kötüsü

2008 yılında yaşanan küresel ekonomik krizden çok daha beteri geliyor, ünlü ABD'li yatırımcı Jim Rogers yaptığı açıklama ile kabus gibi bir senaryo ortaya koydu.

Ünlü yatırımcı Jim Rogers ürküttü : Bankalar batacak kıtlık olacak bu en kötüsü

AMERİKALI ünlü yatırımcı Jim Rogers, bir sonraki küresel ekonomik çöküşte dünyanın "en sağlam olarak bilinen ekonomilerinin dahi acı çekeceği" açıkladı. Rogers'ın kehaneti bununla da sınırlı değil. Bu kez ünlü şirketler çökecek, bankalar batacak ve kıtlık olacak diyor. Ünlü yatırımcı bu süreçte 'neye' yatırım yapmak gerektiğini de söyledi... İşte ekonomi dünyasının konuştuğu açıklamalar:

17
Ünlü yatırımcı Jim Rogers ürküttü : Bankalar batacak kıtlık olacak bu en kötüsü

EN KÖTÜ EKONOMİK KRİZ GELİYOR : “Gerçek Ekonomi” programına konuşan Rogers, önümüzdeki global ekonomik krizin, hayatında gördüklerinin en ağırı olacağını vurguladı ve ürküten detaylar verdi. Rogears şunları anlattı: -“2008´de büyük bir problem yaşadık. Çünkü her yerde çok fazla borç vardı. Ama o zamandan beri borçlar, her alanda çok çok daha yükseldi. Sadece ABD Merkez Bankası son 10 yılda, bastığı para miktarını yüzde 500 artırdı. Bu yüzden bir sonraki çöküş benim hayatımdaki en kötü kriz olacak.”

27
Ünlü yatırımcı Jim Rogers ürküttü : Bankalar batacak kıtlık olacak bu en kötüsü

BU KEZ BÜYÜKLER YOK OLACAK : ABD bankaları Bear Sterns ve Lehman Brothers´ın 2007-2008 döneminde yok olduklarını anımsatan Rogers, “Bir sonraki krizde de uzun zamandır piyasada olan bazı kuruluşların yok olduğunu göreceksiniz” dedi.

37
Ünlü yatırımcı Jim Rogers ürküttü : Bankalar batacak kıtlık olacak bu en kötüsü

KITLIK OLACAK : Dünya genelinde toplumsal olaylar, banka kapanmaları ve kritik ürünlerde kıtlıklar görülebileceğini de vurgulayan Rogers, güçlü görülen ekonomilerde de büyük sürprizlerin ortaya çıkacağını belirtti ve "Bütün büyük ülkeler acı çekecek. Amerika sıkıntı çekecek, Çin sıkıntı çekecek" dedi.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro