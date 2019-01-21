Ünlü yatırımcı Jim Rogers ürküttü : Bankalar batacak kıtlık olacak bu en kötüsü

AMERİKALI ünlü yatırımcı Jim Rogers, bir sonraki küresel ekonomik çöküşte dünyanın "en sağlam olarak bilinen ekonomilerinin dahi acı çekeceği" açıkladı. Rogers'ın kehaneti bununla da sınırlı değil. Bu kez ünlü şirketler çökecek, bankalar batacak ve kıtlık olacak diyor. Ünlü yatırımcı bu süreçte 'neye' yatırım yapmak gerektiğini de söyledi... İşte ekonomi dünyasının konuştuğu açıklamalar:

EN KÖTÜ EKONOMİK KRİZ GELİYOR : “Gerçek Ekonomi” programına konuşan Rogers, önümüzdeki global ekonomik krizin, hayatında gördüklerinin en ağırı olacağını vurguladı ve ürküten detaylar verdi. Rogears şunları anlattı: -“2008´de büyük bir problem yaşadık. Çünkü her yerde çok fazla borç vardı. Ama o zamandan beri borçlar, her alanda çok çok daha yükseldi. Sadece ABD Merkez Bankası son 10 yılda, bastığı para miktarını yüzde 500 artırdı. Bu yüzden bir sonraki çöküş benim hayatımdaki en kötü kriz olacak.”