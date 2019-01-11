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Ünlü video oynatıcı VLC media player rekor indirme sayısına ulaştı

Ünlü video oynatıcı VLC media player rekor indirme sayısına ulaştı

Bünyesinde barındırdığı çözücüler sayesinde ek bir çözücü paketi yüklemeyi gerektirmeksizin çok sayıda video ve ses dosya türünü oynatabilen VLC Player, 3 milyar indirme sayısını geçti.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 16:28 - Güncelleme: 11-01-2019 16:28

Uygulamanın 3 milyar gibi rekor bir indirme sayısını geride bırakmasının ardından çalışmalarına devam eden geliştiriciler, yakalanan başarının ardından VLC’ye AirPlay desteği geleceğini bildirdi.

VLC’nin baş geliştiricisi Jean-Baptist Kempf yaptığı açıklamada, VLC’nin 11 Ocak tarihinde 3 milyar indirmeyi geçeceğini düşündüklerini dile getirmişti. Bugüne kadar video ve ses oynatma uygulamasını indirilenlerin dörtte birlikte kısmının mobil kullanıcı olduğunu aktaran Kempf, ilerleyen günlerde mobile daha çok ağırlık vereceklerini duyurdu.

Kısa süre sonra VLC Android sürümünde önemli bir değişiklik yapacaklarının müjdesini veren Kempf, Android’e AirPlay desteği getireceklerini ve bu sayede Android kullanıcılarının AppleTV ya da AirPlay destekli herhangi bir cihaza, sesleri ve görüntüleri aktarabilecekleri dile getirdi.

Ayrıca programın iTunes gibi yardımcı uygulamalardan yardım alarak, daha işlevselleştirilmesi planlanıyor. Tüm bunların yanı sıra Kempf, VLC'nin asla “Plex veya Kodi” gibi uygulamalarla “rekabet etmeyeceğini” söylüyor.

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