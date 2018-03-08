Ünlü türkücünün kızı gözyaşları içinde savunma yaptı!

Otomobiliyle bir motosikletliye çarpmasına ilişkin davada hakkında 3 yıla kadar hapis istenen Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer, gözyaşları içinde yaptığı savunmada, “Şikayetçi Mahmut Tuncer’in kızı olduğumu öğrendikten sonra benden yüksek meblağlar istemeye başladı. Olayın şokunu hala atlatamadım. Gereken maddi hasar neyse ödemeyi kabul ediyorum” dedi.