Ünlü türkücünün kızı gözyaşları içinde savunma yaptı!

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer, otomobiliyle bir motosikletliye çarpmasına ilişkin davada gözyaşları içinde savunma yaptı.

Ünlü türkücünün kızı gözyaşları içinde savunma yaptı!

Otomobiliyle bir motosikletliye çarpmasına ilişkin davada hakkında 3 yıla kadar hapis istenen Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer, gözyaşları içinde yaptığı savunmada, “Şikayetçi Mahmut Tuncer’in kızı olduğumu öğrendikten sonra benden yüksek meblağlar istemeye başladı. Olayın şokunu hala atlatamadım. Gereken maddi hasar neyse ödemeyi kabul ediyorum” dedi.

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Ünlü türkücünün kızı gözyaşları içinde savunma yaptı!

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer’in Şişli Halaskargazi Caddesi'nde 3 Mart'ta saat 22.40 sıralarında motosikletli Merhaz Elçi'ye çarpmasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

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Ünlü türkücünün kızı gözyaşları içinde savunma yaptı!

İstanbul 59’uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya hakkında “taksirle adam yaralama” suçundan 3 yıla kadar hapsi istenen Gizem Tuncer avukatıyla katılırken davacı Merhaz Elçi duruşmaya katılmadı.

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Ünlü türkücünün kızı gözyaşları içinde savunma yaptı!

"YÜKSEK MEBLAĞLAR İSTEDİLER": Duruşmada kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Tuncer, gözyaşları içinde savunmasını yaptı.

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