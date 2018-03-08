Ünlü türkücünün kızı gözyaşları içinde savunma yaptı!

Otomobiliyle bir motosikletliye çarpmasına ilişkin davada hakkında 3 yıla kadar hapis istenen Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer, gözyaşları içinde yaptığı savunmada, “Şikayetçi Mahmut Tuncer’in kızı olduğumu öğrendikten sonra benden yüksek meblağlar istemeye başladı. Olayın şokunu hala atlatamadım. Gereken maddi hasar neyse ödemeyi kabul ediyorum” dedi.
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer’in Şişli Halaskargazi Caddesi'nde 3 Mart'ta saat 22.40 sıralarında motosikletli Merhaz Elçi'ye çarpmasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.
İstanbul 59’uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya hakkında “taksirle adam yaralama” suçundan 3 yıla kadar hapsi istenen Gizem Tuncer avukatıyla katılırken davacı Merhaz Elçi duruşmaya katılmadı.
"YÜKSEK MEBLAĞLAR İSTEDİLER": Duruşmada kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Tuncer, gözyaşları içinde savunmasını yaptı.
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