Ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz Suriye'de

ABD'de yaşayan ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz, Suriye'nin Azez bölgesindeki bazı çocukları muayene etti.

Ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz Suriye'de

ABD'de yaşayan ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz, Suriye'nin Azez bölgesindeki bazı çocukları muayene etti. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) organizasyonuyla Türkiye'ye gelen Öz, Gaziantep'teki temaslarının ardından AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Doç. Dr. Halit Yerebakan ile Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan geçerek, Suriye'ye gitti.

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Ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz Suriye'de

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında özgürleştirilen Azez bölgesine geçen Öz, burada Türkiye'nin destekleriyle oluşturulan hastane ve okulları gezdi. Hastanede göz muayenehanesini gezen Öz, cihazları test etmek için AFAD Başkanı Güllüoğlu'dan destek istedi ve Güllüoğlu'nu göz muayenesinden geçirdi.

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Ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz Suriye'de

Hastane bahçesinde Suriye'nin Deyrizor şehrinde evinin bombalanması sonucunda vücudunun büyük bölümünde rahatsızlık oluşan Musenna Asi (13) ile karşılaşan Öz, çocuğun vücudunu inceledi. Bugüne kadar yapılan tedavileri hakkında bilgi edinen Öz, estetik yapılması konusunda da ekibiyle fikir alışverişinde bulunup, çocuğu fotoğrafladı.

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Ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz Suriye'de

Daha sonra civardaki çocuklara hediyeler dağıtan Öz, Yasin ailesinin de evine konuk oldu. Ziyaret sırasında aile fertlerinden Zeynep'in (12) kalbinde delik olduğunu öğrenen Öz, çocuğu muayene etti. AFAD ekiplerinden Türkiye'de tedavisi için destek isteyen Öz, Zeynep'in Türkiye'de ameliyat edilmesine katkı sunabileceğini belirtti.

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