Ünlü televizyon yıldızı, sokak ortasında ilişkiye girerken yakalandı

Bad Girls Club programı ile adını duyuran 28 yaşındaki Amerikalı televizyon yıldızı Nicole Vargas, Florida'da erkek arkadaşı ile oral ilişkiye girerken polise tarafından yakalanıp tutuklandı.

Brevard kentinin polis yetkilileri, Nicole'nın 23 yaşındaki erkek arkadaşı Colton Voegele ile ana yola bir kaç metre mesafedeki bir otoparkta çıplak vaziyette oral ilişki yaşarken gözaltına alındı.

Polis tarafından sadece üzerinde kısa bir şort olduğu halde kelepçelenip gözaltına alınırken fotoğrafları çekilen Nicole'nın ilişkiye girerken kendilerini gören bir vatandaş tarafından uyarıldığı ortaya çıktı. Nicole, 500 dolar kefaletle serbest bırakıldı.

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