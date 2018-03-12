Ünlü tekstilci 29 yıllık eşini 'FETÖ tuzağı' ile boşadı

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği başkanlığını da yapan Hayri Uğur (57), Hepşen Uğur (51) ile Temmuz 1988’de evlendi. Hepşen Uğur eczacı dükkânı işletirken eşi de bir tekstil şirketinin ihracat biriminde yönetici olarak çalışıyordu. Çift, 1995’te U. Tekstil isimli şirketi kurdu. Şirket zaman içinde büyüyerek dünyaca ünlü firmalara üretim yapmaya başladı. Çiftin evliliklerinde, biri 17 diğeri 28 yaşında iki çocukları oldu. İkinci bir şirket daha kuran Uğur çifti, yatırımlarının bir bölümünü gayrimenkul alanında değerlendirdi. Ailenin mal varlığı 200 milyon lira seviyesine bulunuyor.

TEDBİR ALMAMIZ GEREKİR

Hürriyet gazetesinin özel haberine göre, çocuklarını özel okullarda okutan, işleri yolunda giden Uğur Ailesi’nde sancılı süreç 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başladı. Dava dosyalarına giren belgelere göre Hayri Uğur bu süreçten sonra ailesine “Benim çevrem ve arkadaşlarım FETÖ’cü... Beni de onlardan biliyorlar. Sürekli çevremizden insanlar sorgulanıyor. Her an bana da bu tür suçlama ve sorgulamalar yapılabilir” yönünde açıklamalarda bulundu. Bu yöndeki söylemlerini geçen yıl da sürdüren Uğur, ailesine “Tedbir almamız gerekir” diyerek “Beni örgütten (FETÖ) dolayı alırlarsa tüm mallarımıza el konulacak” dedi.

KAĞIT ÜSTÜNDE BOŞANALIM

Uğur en son eşine “Seninle göstermelik, kâğıt üzerinde bir boşanma hazırlayalım. Çocuklara da bu konuda telkinde bulunalım. Çevremizden kimseye de söylemeyelim. İleride doğacak sıkıntılardan kurtulmak için çözüm üretelim” diyerek eşini anlaşmalı boşanmaya ikna etti.





Hayri Uğur, Z. Y. ile evlendiklerini sosyal medya hesabında paylaştı.

DURUŞMADAN ÖNCE İMZALADI

Hepşen Uğur, kâğıt üstünde boşandıklarını düşünerek şirket avukatına vekâletname verdi. Avukat Tarık Sönmez, 4 Temmuz 2017 tarihli bir boşanma protokolü hazırladı. Protokol, eşlerin birbirinden herhangi bir taleplerinin olmayacağı hükmünü de içeriyordu. İstanbul Aile Mahkemesi, 17 Temmuz 2017’ye gün verdi. Hepşen Uğur, şirket avukatının hazırladığı protokolü duruşmaya girmeden hemen önce imzaladı. İddiaya göre Avukat Sönmez, Uğur’a “Bu boşanma sadece kağıt üzerinde. Formalite gereği anlaşmalı boşanma protokolü hazırladık. Mahkemede de bu protokolü aynen kabul edelim sonuçta gerçek bir boşanma değil” dedi.



Uğur çiftinin, 29 yıllık evliliklerinde iki çocukları oldu. Çift boşanma kararı sonrası birlikte ABD'ye gitti.

BOŞANMA KARAR SONRASI ABD'YE GİTTİLER

Hepşen Uğur mahkemede, protokolü kabul ettiğini söyledi. Uğur, eşinden herhangi bir mal varlığı talebi olmadığını da söyledi. Eşinin soyadını ise kullanmaya devam etmek istediğini söyleyen Uğur, tedbir nafakası da talep etmediğini söyledi. Mahkeme, çifti boşadı. Boşanma kararı sonrası Uğur Ailesi hep birlikte Amerika’nın Orlando kentine gitti. Çocukların eğitimi için bu kentte okul ayarlandı. Ailesi için ABD’de yeni bir ev de alan Hayri Uğur, işlerini de bu ülkeye taşıyacağını söyledi. Uğur, şirket işlerini ayarlamak için 15 gün sonra Türkiye’ye döndü.

BİR DAHA ULAŞAMADI

Ancak bir süre sonra Hepşen Uğur eşine ulaşmakta zorlandı. Durumdan şüphelenen Uğur yaptığı araştırma sonrası, eşinin 5 yıldır yasak aşk yaşadığı bir kadınla birlikte olduğunu öğrendi; bayram tatilini birlikte geçirdiklerini öğrendi.

EŞİM MAL KAÇIRIYOR

Boşanma kararı ile dolandırıldığını öne süren Uğur, boşanma kararı veren mahkemeye bir kez daha başvurdu. Avukatı Maksut Yaşar’ın hazırladığı dilekçede Uğur, eşinin hile kullanarak kendisinden boşandığını, mal kaçırdığını öne sürdü. Mahkeme geçen 14 Şubat’ta yapılan başvurudan 2 gün sonra kararını verdi.



Mahkeme, 16 Şubat günkü ara karar sonrası, Nüfus Müdürlüğü'ne yazı yazarak nüfus kaydına şerh düşülmesini istedi.

NÜFUS KAYDINA ŞERH DÜŞÜLSÜN

Mahkeme, yargılamanın iadesi talebi ile açılan davada, daha önce verdiği boşanma kararına ilişkin yeni bir ara karar oluşturdu. Ara kararda, çiftin boşanmasının iptali için yargılamanın iadesi davası açıldığı kaydedildi. Kararda, ileride telafisi güç zararların önlenmesi için Nüfus Müdürlüğü'ne yazı yazılması kararı verildi. Anılan yazıda, Hayati Uğur'un nüfus kaydına şerhler düşülmesi talep edildi. Kararın tebliği ve kurumlar arasındaki yazışma süreci devam ederken, Hayri Uğur 10 gün kadar önce Z. Y. ile evlendi. Uğur’un, önceki akşam Mersin’de düzenlenen törenle Y. ile nikâh masasına oturduğu öğrenildi.