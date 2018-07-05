Ünlü tatil merkezinde büyük şok: 49 turist kayıp!

Tayland'ın ünlü turizm adası Phuket Valisi Norraphat Plodthong tarafından yapılan açıklamada, turist teknesinin alabora olması sonucu 49 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Teknedeki 48 kişinin kurtarıldığını ifade eden Plodthong, diğer turistlere ulaşılamadığını söyledi.

Teknede çoğunlukla Çinli turistlerin bulunduğu ifade edilirken, şiddetli rüzgar nedeniyle arama çalışmalarının zorlaştığı belirtildi.

Adada başka bir turist teknesinin daha alabora olduğunu açıklayan polis, teknede bulunan 39 turistin kurtarıldığını belirtti.