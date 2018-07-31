Ünlü tatil beldesi Alaçatı hakkında pek bilinmeyenler

Alaçatı denilince akla öncelikle günün her saati canlı dar sokaklar, cumbalı taş evler, değirmenler ve rüzgar sörfü geliyor. Peki Alaçatı hakkında bunların dışında muhtemelen bilmediğiniz 12 şeye göz atmak ister misiniz?

Alaçatı, İzmir'in hatta Türkiye'nin en gözde tatil beldelerinden biri. Sürekli canlı dar sokakları, cumbalı taş evleri, otantik mekanları ve tasarım dükkanlarıyla her mevsim ilginç ve güzel. Alaçatı denildiğinde akla ilk gelen şeyler arasında, sörf, rüzgar, taş evler, değirmenler, dar sokaklar ve damla sakızlı dondurma geliyor olsa da aslında bu şirin mahalle hakkında bilinmeyen pek çok ayrıntı var. Twitter

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1. Alaçatı’nın Osmanlı zamanında Alacaat Aşireti’nin yaşadığı bir yaya-müsellem yani piyade ve süvari köyü olduğu biliniyor.

Bölge için Agrillia, Alatsata, Alacaat ve en son olarak da Alaçatı isimleri kullanıldı. Günümüzdeki ismini de Alacaat aşiretinden almış.

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2. Alaçatı’nın tarihi 1850’li yıllara dayanıyor.

verince, bataklığın kurutulması ve bugünkü Hacı Memiş bölgesindeki tarlalarda çalıştırılmak için bölgeye Sakız Adası‘ndan Rum işçiler getirtilir. Yapılan drenaj kanalları sayesinde bataklık kurutulur ve limana çevrilir.Kanal inşaatında çalışmak üzere gelen Rum işçilere limana bir kilometre içeride bir kasaba inşa etme izni verilir ve o zamanın ismiyle Agrilia, günümüzün adıyla Alaçatı kasabası doğmuş olur. Twitter

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