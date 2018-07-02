Ünlü tarihçi Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir tedavi gören Prof. Dr. Fuat Sezgin önceki gün hayata veda etti. Sezgin için dün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sezgin'in vasiyeti üzerine Gülhane Parkı'ndaki müzenin yan bölümüne defnedileceğini ifade ederek, 2019 yılının Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı ilan edileceğini söyledi.

İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile çok sayıda siyasetçi ve bilim insanı katıldı.





"2019'U FUAT SEZGİN İSLAM BİLİM TARİHİ YILI İLAN EDECEĞİZ"

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sezgin'in vatan sevdalısı bir ilim insanı olduğunu ifade ederek 2019 yılını Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı olarak ilan edeceklerini söyledi. İşte Erdoğan'ın cenaze törenindeki konuşmasından bazı satır başları:

"Ben de şükranlarımı arz ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Tabi Fuat Sezgin hocamızı tanıdığım andan itibaren gerçekten ilim noktasında nasıl kararlı bir insan olduğunu gördüm.

Ve tanıştığım andan itibaren nasıl bir vatan sevdalısı olduğunu gördüm.

Ve Türkiye'ye sevdalı olmasının yanında tüm eserlerini Türkiye'ye nasıl getireceğinin de hep hesabı içerisinde oldu. Bunları kendisiyle konuştuk.

"Sen nereyi beğeniyorsan söyle biz orada bu merkezi oluşturalım" dedik. Ve hocamız da Gülhane Parkı'nın içerisindeki malum şu andaki müze olarak yaptığımız yeri beğendiğini söyledi.

Ve bizler belediyemizle birlikte orada bu çalışmayı yoğunlaştırdık. Ve şu andaki yere kavuştuk.

Tabi hocamızın hayatı boyunca pek çok eseri var. Gerek islam ilim düşünce fizik tıp astronomi ve diğer alanlarda kaleme aldığı bu eserleriyle beraber olayı şöyle cilt olarak raflara dizdiğimizde 1300 ciltlik bir eser ki bunun bir takımı da cumhurbaşkanlığı kütüphanesinde yerini almış vaziyette. Yurt dışındaki eserlerini de getirme çalışmalarımız sürüyor.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Müzenin yanına da bugün defnini yapacağız. Öyle bir arzusu talebi olmuştu. Bu vesileyle attığımız bu adımda da buna bir ilave yapalım istedik. 2019 yılını inşallah Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı olarak ilan edeceğiz. Bunun da talimatını verdik. İnşallah bu da hem bilim tarihimiz için, hem ilim irfan tarihimiz için hayırlara vesile olur. Bu da bizim onun manevi noktadaki hayatı için bir izdüşümü olur diye düşünüyorum.

Ve diğer merhum kardeşlerime de Allah’tan rahmet diliyoruz, merhume kardeşimize de Allah’tan rahmet diliyoruz. Tüm ailesine baş sağlığı temennilerimizi tekrarlarken milletimizin de başı sağ olsun diyorum. 94 yıllık bir hayat, ama malum bu 60 yılında İstanbul Üniversitesi’ndeki malum olaylardan sonra ne yazık ki hocamız da adeta sürgün yiyen insanlardan bir tanesi olmuş ve Almanya’da çalışmalarını devam ettirmiş. Böyle bir insan… Rabbim cennetiyle müşerref kılsın."

TÜRKİYE'YE PAHA BİÇİLMEYEN MÜZE BAĞIŞLADI

24 Ekim 1924 doğumlu Sezgin, Bitlis’te dünyaya geldi. Erzurum’da ortaokulu ve liseyi bitirip 1943’te İstanbul’a geldi. Sezgin, 1943’te İstanbul Şarkiyat Üniversitesi’nde bilim hayatına başladı. “Buhari’nin Kaynakları” konulu doktora tezini tamamlayan Sezgin, 1954’te doçent oldu. Sezgin, bu çalışmasıyla hadis kaynağı olarak İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan Buhari’nin, bilinenin aksine sözlü kaynaklara değil yazılı kaynaklara dayandığı tezini ortaya attı. Fuat Sezgin’in, “Buhari’nin Kaynakları Hakkında Araştırmalar” adındaki takdim tezi ise 1956’da yayımlandı.

Prof.Dr. Fuat Sezgin hayatını kaybetti