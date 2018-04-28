Ünlü sunucuya büyük şok! Programda ortalık karıştı

İngiltere'de yayınlanan, Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin de esin kaynağı olan Britain's Got Talent yarışmasında "yaş gerginliği" çıktı. Cowell, programın geçtiğimiz gün yapılar çekimlerinde Holden'ın herkese söylediği gbi 47 değil, 50 yaşında olduğunu söyledi. Programın çekimleri sırasında Amanda Holden için düzenlenen sürpriz doğum günü partisinde "Nice 50 yaşlara" yazısını gören Holden "Aman Tanrım, ben 47 yaşındayım" dedi.

Bunun üzerine Cowell da yarı şaka yarı ciddi bunun Holden'ın iş dünyasında kullandığı yaşı olduğunu, gerçekte ise ünlü sunucunun 50 yaşında olduğunu ileri sürdü. Amanda Holden, bu sözler üzerine kıpkırmızı oldu ve gülümsedi. Amanda Holden ile Cowell arasındaki yaş polemiği İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı.

