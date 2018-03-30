Ünlü sunucun göz alıcı tatili olay yarattı!

Ünlü İngiliz hava durumu sunucusu Lucy Verasamy, ekranda giydiği kısa kot elbisenin ardından pantolonla televizyona çıkınca tabloid medya tarafından manşetlere taşındı.

Ünlü sunucun göz alıcı tatili olay yarattı!

Ekrandaki radikal elbise değişikliğiyle haber olan güzel sunucunun Instagram'daki lüks tatilleri manşetlere taşındı. Ünlü İngiliz hava durumu sunucusu Lucy Verasamy, ekranda giydiği kısa kot elbisenin ardından pantolonla televizyona çıkınca tabloid medya tarafından manşetlere taşındı. İTV kanalının ekran yüzü Verasamy'nin hayatını mercek altına alan The Sun, 'Güneş, deniz ve seksi selfiler' başlığıyla Instagram'da yayınlanan fotoğraflara yer verdi.

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Ünlü sunucun göz alıcı tatili olay yarattı!

Göz alıcı bir hayata sahip 37 yaşındaki Verasamy'nin lüks tatil yaptığı ülkeler arasında ABD, Yunanistan, İspanya, Tayland, İskoçya, Zambia, Fransa ve Portekiz var. Yoga tutkunu olan hava durumu sunucusu, aynı zamanda golf oynuyor. Yüzlerce fotoğrafını sosyal medyada paylaşan sunucunun Instagram'da 63 bin takipçisi bulunuyor. Verasamy, geçmiş yıllarda da ekranda soğuk hava dalgasını işaret eden okların vücudunun 'uygunsuz' bölgelerine yönelmesiyle gündem olmuştu.

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Ünlü sunucun göz alıcı tatili olay yarattı!

İşte Lucy Verasamy'nin sosyal medya paylaşımlarından bazıları...

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Ünlü sunucun göz alıcı tatili olay yarattı!

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