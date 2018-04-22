Ünlü sunucu taciz iddiasıyla şantaj mı yaptı? Arkadaşı anlattı

Sunucu Neşe Sapmaz, iş teklifi bahanesiyle telefon numarasını alan işadamı Ümit Arıkan'ı savcılığa şikayet edip "Bana taciz mesajları atıyor" demişti. Savcılık, "Mesajları yanlışlıkla ona atmışım" diyen Arıkan hakkında cinsel taciz davası açılmasına karar vermişti. İş adamı Ümit Arıkan, sunucu Neşe Sapmaz’dan “Benden şantajla 1 milyon lira istedi” diyerek şikayetçi oldu. Sunucunun kız arkadaşı da iddiayı doğrulayan ifade verdi. Savcılıkta yürütülen soruşturma sırasında ilginç bir gelişme yaşandı. Sapmaz'ın arkadaşı olan 37 yasındaki G.Ç., tanık olarak verdiği ifadede "Neşe, Arıkan'dan önce 500 bin, ardından 1 milyon lira istedi" dedi.



