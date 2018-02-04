Ünlü sunucu stüdyodaki seyircilere 1 milyon dolar dağıttı

Bir televizyon programına izleyici olarak gittiğinizi ve sakin sakin yerinizde otururken bir anda 1 milyon dolar sahibi olduğunu düşünün. Çok garip gelebilir ama hikaye tam olarak böyle. DeGeneres, bir markayla yaptığı ortaklık kapsamında etkinliği izleyen seyircilere büyük bir sürpriz yaptı.



