Ünlü sunucu Hande Erçel'e 'bazlama suratlı' diyen Kerimcan Durmaz'a isyan etti

"VİCDANIN RAHAT MI?"

Gülşen Yüksel Salt, şu sözlerle Kerimcan ve diğer kötü yorum yapanlara sitem etti:



"Şimdi bu kızın canını acıtmak için dalga geçenler, demediğini bırakmayanların içi rahat mı merak ediyorum. Hastane odasında yaşam mücadelesi veren bir anneyi kızıyla yaralamaya çalışanların vicdanı rahat mı? O anne hastalığını yenmeye çalışırken diğer yandan da kızına kalkan olmaya çalıştı.