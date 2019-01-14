Ünlü sunucu Hande Erçel'e 'bazlama suratlı' diyen Kerimcan Durmaz'a isyan etti

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in kanser tedavisi için hastaneye yatırılan annesi Aylin Erçel, geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti. 48 yaşındaki Aylin Erçel önceki gün, gözyaşları içerisinde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hande Erçel'i zor gününde sevenleri yalnız bırakmadı.
Kanal D'deki '2. Sayfa' programının sunucularından Gülşen Yüksel Salt, annesini kaybeden oyuncu Hande Erçel hakkında "Bazlama suratlı" diyen Kerimcan Durmaz'a canlı yayında yerden yere vurdu. Programa başlarken Hande Erçel'in hayatını kaybeden annesinin cenaze görüntülerini izleyen sunucular, Erçel hakkında sosyal medyada olumsuz yorum yapan kişilere canlı yayında isyan etti. Gülşen Yüksel Salt, Erçel için ''Bazlama suratlı'' diyen Kerimcan'ı sert bir dille eleştirdi.
"VİCDANIN RAHAT MI?"
Gülşen Yüksel Salt, şu sözlerle Kerimcan ve diğer kötü yorum yapanlara sitem etti:
"Şimdi bu kızın canını acıtmak için dalga geçenler, demediğini bırakmayanların içi rahat mı merak ediyorum. Hastane odasında yaşam mücadelesi veren bir anneyi kızıyla yaralamaya çalışanların vicdanı rahat mı? O anne hastalığını yenmeye çalışırken diğer yandan da kızına kalkan olmaya çalıştı.
Hande Erçel'e "bıktım artık bu bazlamadan" diyerek büyük tepki toplayan Kerimcan Durmaz'dan ise başsağlığı ve destek mesajı geldi. Durmaz mesajında, "Allah rahmet eylesin, çok üzüldüm, başın sağ olsun" diyerek duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Kerimcan Durmaz'dan ziyade diğer ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından Hande Erçel'e destek mesajları paylaştı.
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