Ünlü sporcu canlı yayında kadın muhabiri taciz etti

2015'teki bir spor etkinliğinde yaşanan olayda, BBC spikeri Helen Skelton, The Boss (Patron) lakaplı dart oyuncusu Ross Montgomery tarafından taciz edildi. Skelton'ın konuşmasıyla bugün fark edilen olay, canlı yayın sırasında gerçekleşti.

O zaman kendini garip hissettiğini ancak şikayet etmek için çok korktuğunu söyleyen Skelton, ünlü sporcunun kendisini el ile taciz ettiğini söyledi. Hampshire'daki BDO Dünya Dart Şampiyonası'nda İskoç dart oyuncusu Ross Montgomery durumu, "Dostça bir tokattan başka bir şey değildi" diye savundu.

Videoda, Bay Montgomery'nin kalçalarına dokunmasından sonra Skelton'un irkildiğini gösteriyor. Skelyon, "Ne yapacağımı gerçekten bilmiyordum. Bu korkutucu. Zor ve garip olan kişi olmak istemiyorsun. Bu televizyonun ürettiği kültür" derken ayrıca o dönemde hamile olduğunu da sözlerine ekledi.

  • Güncel 16 Mart 2018 15:45
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Ünlü sporcu canlı yayında kadın muhabiri taciz etti videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ramo 16 Mart 2018 16:08 kadın da elini adamın boynuna atıyor, aralarında bi samimiyet olduğu belli. Ama bu samimiyet adamın hatunu ellemesini gerektirmez tabi

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro