Ünlü spor spikeri Emre Gönlüşen ne kanseri oldu son durumunu açıkladı

Emre Gönlüşen, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yaklaşık 3 ay önce hasta olduğumu öğrendim. Tedavi sürecim iyi bir şekilde devam ediyor ve bir kez daha anladım ki şu dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yok. Kimseyi üzmeye, kırmaya değmez hayat esprilerle daha güzel hatta benimkilerle bile"