Ünlü spor spikeri Emre Gönlüşen ne kanseri oldu son durumunu açıkladı

Kariyerinde kurgu, montaj, haber spikerliği ve komedi gibi çeşitli programlar yapan, ardından spor spikerliğine ve yorumculuğuna soyunan Emre Gönlüşen, geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabından kansere yakalandığını açıkladı. Yaklaşık 3 ay önce hasta olduğunu öğrenen Gönlüşen, tedavi süreci hakkında sevenlerine bilgi verdi.
Kanser olduğunu resmi hesabından açıkladıktan sonra destek mesajlarının hepsine cevap veremediğini ancak teker teker okuduğunu dile getiren Emre Gönlüşen, tedavi sürecinin iyi gittiğini belirterek hayatta hiçbir şeyin sağlıktan daha değerli olmadığı mesajını verdi.
Emre Gönlüşen, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yaklaşık 3 ay önce hasta olduğumu öğrendim. Tedavi sürecim iyi bir şekilde devam ediyor ve bir kez daha anladım ki şu dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yok. Kimseyi üzmeye, kırmaya değmez hayat esprilerle daha güzel hatta benimkilerle bile"
Kanser olduğunu 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde duyuran ünlü spor spikerine sosyal medyadan destek mesajları yağdı. Peki, iş arkadaşlarını ve sevenlerini bu haberle üzen Emre Gönlüşen kimdir?
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