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Ünlü spikerin evi yanıp kül olmuştu! Davada karar çıktı

Ünlü spikerin evi yanıp kül olmuştu! Davada karar çıktı

İstanbul'da 6 yıl önce evinin yanışını canlı yayında izleyen haber spikeri Gülbin Tosun’un taşeron firmaya ve sigorta şirketine açtığı davayı mahkeme kısmen kabul etti. Mahkeme yangında kusurlu bulunan taşeron firma ile sigorta şirketinin 4 bin 200 lira tazminatı faiziyle birlikte Gülbin Tosun’a ödemesine karar verdi.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 14:05 - Güncelleme: 30-03-2018 14:05

Ünlü haber spikeri Gülbin Tosun, 12 Nisan 2013’de İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak bina yönetimi, taşeron firma ve sigorta şirketi aleyhine 5 bin lira manevi ve 100 lira maddi olmak üzere toplam 5 bin 100 liralık tazminat davası açtı.

Gülbin Tosun’un avukatı, müvekkili Gülbin Tosun’un eşyalarının kısmen ya da tamamen yandığını, duvarların sıvasının döküldüğünü belirttiği dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Müvekkilimin kedisi klinikte oksijen kabininde kaldı. Müvekkilim evinde yalnız yaşayan biri olarak iş hayatı dışında yaşamını kedisiyle geçirir. Yangın sırasında kedisinin hayatından korktu. Müvekkilimin manevi zararları için davalılardan 5 bin lira tazminat ile şimdilik maddi zarar için 100 lira tazminat istiyoruz” dedi.

4 BİN 200 LİRA KAZANDI
Kararını açıklayan mahkeme apartman yöneticisine açılan davanın reddine, 9 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte 2 bin 700 lira tazminatın davalı taşeron şirket ile sigorta şirketinden tahsiline karar verdi. Manevi tazminat davasını da kısmen kabul eden mahkeme, 1.500 lira manevi tazminatın davalı taşeron şirketten davacı Gülbin Tosun’a ödenmesine karar verdi.

 

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