Ünlü spikerin evi yanıp kül olmuştu! Davada karar çıktı

Ünlü haber spikeri Gülbin Tosun, 12 Nisan 2013’de İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak bina yönetimi, taşeron firma ve sigorta şirketi aleyhine 5 bin lira manevi ve 100 lira maddi olmak üzere toplam 5 bin 100 liralık tazminat davası açtı.

Gülbin Tosun’un avukatı, müvekkili Gülbin Tosun’un eşyalarının kısmen ya da tamamen yandığını, duvarların sıvasının döküldüğünü belirttiği dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Müvekkilimin kedisi klinikte oksijen kabininde kaldı. Müvekkilim evinde yalnız yaşayan biri olarak iş hayatı dışında yaşamını kedisiyle geçirir. Yangın sırasında kedisinin hayatından korktu. Müvekkilimin manevi zararları için davalılardan 5 bin lira tazminat ile şimdilik maddi zarar için 100 lira tazminat istiyoruz” dedi.

4 BİN 200 LİRA KAZANDI

Kararını açıklayan mahkeme apartman yöneticisine açılan davanın reddine, 9 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte 2 bin 700 lira tazminatın davalı taşeron şirket ile sigorta şirketinden tahsiline karar verdi. Manevi tazminat davasını da kısmen kabul eden mahkeme, 1.500 lira manevi tazminatın davalı taşeron şirketten davacı Gülbin Tosun’a ödenmesine karar verdi.

