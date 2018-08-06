Ünlü şef Joel Robuchon hayatını kaybetti

Le Figaro'nun haberine göre 'yüzyılın şefi' Joel Robuchon 73 yaşında kansere yenik düştü. Peki Joel Robuchon kimdir? Kaç yaşındadır? 73 yaşındaki ünlü şefin lakabı neydi? İşte tüm bu soruların cevabı haberimizde... Dünyaya saçılmış mutfaklarında toplam 32 Michelin yıldızıyla bu alanda rekorun sahibi olan Joel Robuchon 7 Nisan 1945,'te Fransa'da doğdu. Ailesi papaz olmasını istediği için kilise tarafından yetiştirildi. Hafta sonu izinlerinde, bir akrabasının zor durumda olmasından ötürü restoranında ona yardım ederken, aşçılığın kendisine daha uygun olduğunu görüp kariyer değiştirdi.