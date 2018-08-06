Ünlü şef Joel Robuchon hayatını kaybetti

Le Figaro'nun haberine göre 'yüzyılın şefi' Joel Robuchon 73 yaşında kansere yenik düştü. Peki Joel Robuchon kimdir? Kaç yaşındadır? 73 yaşındaki ünlü şefin lakabı neydi? İşte tüm bu soruların cevabı haberimizde... Dünyaya saçılmış mutfaklarında toplam 32 Michelin yıldızıyla bu alanda rekorun sahibi olan Joel Robuchon 7 Nisan 1945,'te Fransa'da doğdu. Ailesi papaz olmasını istediği için kilise tarafından yetiştirildi. Hafta sonu izinlerinde, bir akrabasının zor durumda olmasından ötürü restoranında ona yardım ederken, aşçılığın kendisine daha uygun olduğunu görüp kariyer değiştirdi.
25 yıl önce Gault Millau jürisi tarafınca “asrın aşçısı” ilan edien Larousse Gastronomique Yayın Kurulu' na başkanlık yapan Joel Robuchon'un fünyanın farklı noktalarındaki restoranlarında 32 Michelin yıldızı bulunuyordu. Tokyo’dan Las Vegas’a, Şanghay’dan Londra’ya 12 farklı restorandan oluşan bu yıldızlar, Robuchon'un en büyük başarıları arasındaydı.
50 yaşında emekli olmaya karar verip sonra emekliliğin kendisine göre olmadığını anlayınca sahalara dönen Robuchon, bu Michelin yıldızlı restoran imparatorluğunu son 15 yıl içerisinde kurdu.
“Fransız mutfağının abidesi” mesleğini “Mükemmel diye bir şey yok, daima daha iyisini yapabilirsiniz" diye tanımlıyordu.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER