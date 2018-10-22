Ünlü şarkıcıdan fotoğraf çektirmek isteyen hayranına büyük terbiyesizlik!

"SUS SEN DE BE": Karavandan çıkan Resul Dindar, kalabalık bir hayran kitlesinin toplandığını görünce ilk olarak “Kaç kişi geliyor olmuyor ki böyle” dedi. Bir hayranının “Sizi sevmese bu kadar halk buraya gelir mi?” sözleri üzerine adeta çılgına dönen şarkıcı, “Ya cevap verme sus sen de be” diye bağırdı.