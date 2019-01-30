Ünlü şarkıcı yüz gerdirirken doktoruyla sohbet etmişti! Son haline bakın

Operasyon sırasında doktoruyla sohbet eden 48 yaşındaki ünlü şarkıcı Katie Price, estetik bağımlılığıyla biliniyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda, yüz gerdirme operasyonu sırasında uyanık olan Price'in, operasyon anlarını videoya çekip, doktoruyla sohbet etmesi görenleri hayrete düşürmüştü.
Şaşırtan görüntüler: Belçika'nın Overijse kentindeki bir klinikte, lokal anestezi altındaki yüz gerdirme işleminde, ortaya çıkan görüntüler şoke eden türdendi.
İşte o fotoğraf
Aynı zamanda söz yazarlığı da yapan Price, operasyon sonrası paylaştığı fotoğrafta oldukça sağlıklı görünüyordu.
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