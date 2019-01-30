Ünlü şarkıcı yüz gerdirirken doktoruyla sohbet etmişti! Son haline bakın

Ünlü şarkıcı Katie Price'in yüz gerdirme operasyonu sırasında, o anları anları kaydedip, operasyonu gerçekleştiren doktorla sohbet etmesi çok konuşulmuştu. Olay yaratan operasyon sonrası, son halini kendi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı yüz gerdirirken doktoruyla sohbet etmişti! Son haline bakın

Operasyon sırasında doktoruyla sohbet eden 48 yaşındaki ünlü şarkıcı Katie Price, estetik bağımlılığıyla biliniyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda, yüz gerdirme operasyonu sırasında uyanık olan Price'in, operasyon anlarını videoya çekip, doktoruyla sohbet etmesi görenleri hayrete düşürmüştü.

18
Ünlü şarkıcı yüz gerdirirken doktoruyla sohbet etmişti! Son haline bakın

Şaşırtan görüntüler: Belçika'nın Overijse kentindeki bir klinikte, lokal anestezi altındaki yüz gerdirme işleminde, ortaya çıkan görüntüler şoke eden türdendi.

28
Ünlü şarkıcı yüz gerdirirken doktoruyla sohbet etmişti! Son haline bakın

Son halini paylaştı: Price, operasyon sonrası son halini, kendi Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

38
Ünlü şarkıcı yüz gerdirirken doktoruyla sohbet etmişti! Son haline bakın

İşte o fotoğraf

Aynı zamanda söz yazarlığı da yapan Price, operasyon sonrası paylaştığı fotoğrafta oldukça sağlıklı görünüyordu.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro