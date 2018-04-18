Ünlü şarkıcı yaptırdığı dövmeyle hayranlarını dumura uğrattı!

44 yaşındaki İngiliz şarkıcı Robbie Williams dövme tutkusuyla tanınan bir isim. Son yaptırdığı dövmesiyle dikkat çeken Williams, göğsünün tam ortasına kendi portresinin dövmesini yaptırdı. Dövmesini gösteren fotoğrafını 1,1 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşan Williams’ın dövmesi hayranlarını şaşırttı. Pek çok hayranı, “Bunu yapmış olamazsın”, “1 Nisan şakası galiba” gibi yorumlar yaparken, bazı hayranları dövmenin gerçek olmadığını iddia etti.
JUSTIN BIEBER: Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, Instagram hesabında dövmelerini gururla sergilediği yeni bir video paylaştı. 24 yaşındaki genç popçu, göğsündeki dövmelere dikkat çekerek, “Vücudumda 100 saatten fazla süren bir çalışma var. Tek birini bile geri almak istemem” şeklinde konuştu.
Kanadalı R&B şarkıcısı Justin Bieber, vücuduna dini inancı, annesine düşkünlüğü ve hayvan figürlerinden oluşan birçok dövme yaptırdı. Sol omuz altında babasıyla birlikte karar verdiği İbranice İsa yazısı yer alırken, ayak bileğinde dua eden el sembolü var. 22 yaşındaki yıldızın köprücük kemiğinde annesinin doğum yılı, kolunda ise annesinin gözünü sembolize eden bir dövme bulunuyor. Bieber'ın büyük çoğunluğu kollarında yer alan dövmeleri; gül, melek kanadı, balık, kartal, albümünün ismi (Believe) ve İncil'den ayetler içeriyor.
RIHANNA: Vücudunun farklı bölgelerinde pek çok dövmesi olan Barbadoslu şarkıcının merak edilen dövmelerinden biri, Chris Brown'dan ayrıldıktan sonra yaptırdığı dövme. Sağ köprücük kemiğinin altında yer alan dövmede "Asla hata değil, her zaman için ders" yazısı yer alıyor.
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