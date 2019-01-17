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Ünlü şarkıcı ve köpeği mahsur kaldı!

Ünlü şarkıcı ve köpeği mahsur kaldı!

İstanbul Kadıköy’de lüks bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında ünlü şarkıcı Ersin Faikzade de mahsur kaldı.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 10:36 - Güncelleme: 17-01-2019 10:36

Suadiye’deki Çolak İsmail Sokak’ta bulunan Beyaz Köşk isimli apartmanın bodrum katında trafodan yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların çığlıkları üzerine, yanan apartmanda oturanlar binayı boşaltarak kendilerini sokağa attı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı ancak binanın onuncu katında oturan aile sesleri duymayınca, yoğun dumanların sardığı binada mahsur kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri, binada kalan aileye telefonla ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. 112 Acil Sağlık ekipleri, en son çareyi aileye megafonla çağrı yapmakta buldu. Onuncu katta oturan aile bu kez durumu fark edip yoğun dumanların arasından dışarıya çıkmak için bir süre uğraş verdi.

Binadan çıkmayı başaran ailenin bir üyesinin şarkıcı Ersin Faikzade olduğu öğrenildi. Faikzade’nin kucağındaki sevimli köpeği Thor’un korkudan titrediği anlar ise kameraya yansıdı. İHA’ya konuşan Ersin Faikzade, “Şoktayız. Yandaki apartmanın çığlıklarına uyandık. Malum, onuncu katta olunca aşağıdaki ses duyulmuyor. Son anda dumanları fark edince uyandık. Ama çok korktuk. Köpeğimin ödü koptu. O da titriyor. Adı Thor. Apartmanda kalan sadece biz vardık. Herkes çıkmıştı. Biz de onuncu kattaydık, zor indik” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Aras 17 Ocak 2019 11:36 Adını ilk defa duydum

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