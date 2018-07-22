Ünlü şarkıcı şoke etti 'Erkeklerle farklı deneyimler yaşadım'

ABD’li şarkıcı Jason Mraz, eşi Christina Carano ile evlenmeden önce erkeklere ilgi duyduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz haziran ayında birçok ülkede düzenlenen Pride Month için bir şiir yazarak gündeme gelen Jason Mraz, bu kez de açıklamalarıyla şaşırttı. Twitter

Facebook

Google Plus

1 9

ABD’li şarkıcı Jason Mraz, eşi Christina Carano ile evlenmeden önce erkeklere ilgi duyduğunu açıkladı. Bu açıklaması bir anda çok konuşulmaya başladı.

Twitter

Facebook

Google Plus

2 9

Bu kadar dikkat çekeceğini düşünmediğini belirten 41 yaşındaki şarkıcı, “Erkeklerle farklı deneyimler yaşadım. Eşimle yeni tanıştığımız dönemde bile durum böyleydi” dedi. Twitter

Facebook

Google Plus

3 9