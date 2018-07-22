Ünlü şarkıcı şoke etti 'Erkeklerle farklı deneyimler yaşadım'

Geçtiğimiz haziran ayında birçok ülkede düzenlenen Pride Month için bir şiir yazarak gündeme gelen Jason Mraz, bu kez de açıklamalarıyla şaşırttı.
ABD’li şarkıcı Jason Mraz, eşi Christina Carano ile evlenmeden önce erkeklere ilgi duyduğunu açıkladı. Bu açıklaması bir anda çok konuşulmaya başladı.
Bu kadar dikkat çekeceğini düşünmediğini belirten 41 yaşındaki şarkıcı, “Erkeklerle farklı deneyimler yaşadım. Eşimle yeni tanıştığımız dönemde bile durum böyleydi” dedi.
Billboard’a konuşan Mraz, eşi Christina Carano’nun kendisi için ‘iki ruhlu’ tanımlaması yaptığını söyleyerek, “Bu betimleme hoşuma gitti” şeklinde konuştu.
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