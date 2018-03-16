Ünlü şarkıcı sahneye çıktı dans edeyim derken yere kapaklandı

Sahne kazaları oldukça olağan, insalık hali sonuç olarak. Düşülebilir, enstrümanlarda problem olabilir, sahnede arıza çıkabilir... Yani kısacası her şey olabilir. Ancak Bazı durumlar tüm bu olağanlıklara rağmen şaşırtabiliyor. Tıpkı Katy Perry'nin yaptığı gibi. Bilerek mi istemeyerek mi yorum sizin?