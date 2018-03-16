Ünlü şarkıcı sahneye çıktı dans edeyim derken yere kapaklandı

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Katy Perry, jürisi olduğu yarışma programında bir anda yere kapaklanınca olanlar oldu.

Ünlü şarkıcı sahneye çıktı dans edeyim derken yere kapaklandı

Sahne kazaları oldukça olağan, insalık hali sonuç olarak. Düşülebilir, enstrümanlarda problem olabilir, sahnede arıza çıkabilir... Yani kısacası her şey olabilir. Ancak Bazı durumlar tüm bu olağanlıklara rağmen şaşırtabiliyor. Tıpkı Katy Perry'nin yaptığı gibi. Bilerek mi istemeyerek mi yorum sizin?

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Ünlü şarkıcı sahneye çıktı dans edeyim derken yere kapaklandı

Dünyaca ünlü popçu Katy Perry, jürisi olduğu yarışma programı 'American Idol'ün yeni bölümünde dans etti. Tabi ki o bir şarkıcı dans edebilir ancak sıkıntı buradan sonrasında...

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Ünlü şarkıcı sahneye çıktı dans edeyim derken yere kapaklandı

Katy Perry, 'American Idol' yarışmacısına dans figürü göstermek için kalktığı sahnede bir ara kontrolünü kaybedip tepetaklak yere düştü. Eteği açılan 32 yaşındaki yıldızın firikik veren görüntülerini kapatmak için programın logosu kullanıldı.

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Ünlü şarkıcı sahneye çıktı dans edeyim derken yere kapaklandı

Sosyal medyada bu düşmenin programın reytinglerini arttırmak için yapıldığına dair yorumlar yapılıyor.

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