Ünlü şarkıcı sahnenin azizliğine uğradı bir anda yere kapaklandı

Promise Of A New Day adlı şarkısını söylerken dans ederek seyircilere doğru yakşalan Paula Abdul, sahnenin bittiği noktayı fark edemeyince sahneden aşağı düştü. Bir anda seyircilerin arasında kalan Paula Abdul, korumaların yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

Sahneden düşmesi sonucu yaralanıp yaralanmadığı bilinmeyen Abdul, henüz sosyal medyadan da herhangi bir açıklama yapmadı.