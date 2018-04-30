Ünlü şarkıcı reklam yapacağım diye milyonların önünde böyle soyundu

Bella Thorne'u bundan 5 yıl evvel tanısaydınız, masum ve tatlı kız çocuğu hallerine tanıklık etmiş olacaktınız. Aradan geçen kısa süre onu bambaşka ve müstehcen pozlar veren bir genç kadın haline dönüştürdü. 20 milyona yakın takipçisi olan Bella Thorne yine soyundu.