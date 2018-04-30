Ünlü şarkıcı reklam yapacağım diye milyonların önünde böyle soyundu

Bella Thorne'u bundan 5 yıl evvel tanısaydınız, masum ve tatlı kız çocuğu hallerine tanıklık etmiş olacaktınız. Aradan geçen kısa süre onu bambaşka ve müstehcen pozlar veren bir genç kadın haline dönüştürdü. 20 milyona yakın takipçisi olan Bella Thorne yine soyundu.
20 yaşındaki Bella Thorne, Instagram'daki 17 milyon takipçisi için birbirinden cesur pozlar verdi. Bella Thorne, kusursuz vücudunu sergilemekten hiç bir zaman çekinmememesiyle ünlü... Hele hele iş kendi markası için seksi pozlar vermek olunca, yine rahat durmadı!
İŞTE OLAY YARATAN O FOTOĞRAFLAR; Filthy Fangs adını verdiği markası için objektif karşısına geçti Bella Thorne. 20 yaşındaki güzel, Instagram'daki 17 milyon takipçisi için birbirinden cesur pozlar verdi.
Bella son olarak Arnold Schwarzenegger'ın oğlu Patrick Schwarzenegger ile birlikte Midnight Sun filminde rol almıştı.
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