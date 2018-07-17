Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli sessizliğini bozdu

Mustafa Ceceli’nin ayrıldığı eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile ilişki yaşadığı iddiası uzun süredir magazin kulislerinde konuşuluyordu.

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli sessizliğini bozdu

Mustafa Ceceli’nin ayrıldığı eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile ilişki yaşadığı iddiası uzun süredir magazin kulislerinde konuşuluyordu. İddia, Mustafa Ceceli’nin İstanbul Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne oğlunun velayetinin değiştirilmesi için yaptığı başvuruyla resmen ortaya çıktı.

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Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli sessizliğini bozdu

Dava dosyasında İntizar ile Sinem Gedik'e ait olduğu iddia edilen video internete sızdı. Görüntüleri Mustafa Ceceli tarafından yayıldığı öne sürüldü ve Ceceli'ye tepki yağdı. Ünlü şarkıcı konuyla ilgili açıklama yaptı ve "görüntüleri basına sızdıracak son kişiyim" dedi

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Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli sessizliğini bozdu

Hafta sonundan beri çok konuşulan olayla ilgili Mustafa Ceceli ve Sinem Gedik cephesinden yeni açıklamalar geldi. 'Tek düşüncesi evladı olan bir babayım' diyen Ceceli, yazılı bir açıklama yaptı:

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Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli sessizliğini bozdu

"Kişilerin yönelimleri asla benim meselem olmadı, olamaz da. Beni ilgilendiren tek mesele küçücük evladımın psikolojik gelişimi ve travmalarıdır. Bu nedenle 3 Temmuz'da, içinde bulunduğum şok edici duruma rağmen en sağlıklı çözüm yolu olarak yargıya başvurdum ve velayet davası açtım. Söz konusu ilişki bir boşanma travmasının ürünü değildir. Boşanmadan önce başlamıştır ve bugüne kadar süregelmektedir.

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