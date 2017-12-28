Ünlü şarkıcı kaçtı muhabirler kovaladı

Şarkıcı Göksel, önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. Koşar adım kaçan Göksel, "Duramam, fotoğraflarımın çekilmesini istemiyorum. Çünkü dişlerimi yeni yaptırdım. Bir an önce eve gitmem lazım" dedi. Göksel, flaşlar patlayınca mecburen gülerek poz vermek zorunda kaldı.
Şarkıcı Göksel, önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. Koşar adım kaçan Göksel, "Duramam, fotoğraflarımın çekilmesini istemiyorum. Çünkü dişlerimi yeni yaptırdım. Bir an önce eve gitmem lazım" dedi. Göksel, flaşlar patlayınca mecburen gülerek poz vermek zorunda kaldı.
Şarkıcı Göksel, önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. Koşar adım kaçan Göksel, "Duramam, fotoğraflarımın çekilmesini istemiyorum. Çünkü dişlerimi yeni yaptırdım. Bir an önce eve gitmem lazım" dedi. Göksel, flaşlar patlayınca mecburen gülerek poz vermek zorunda kaldı.
Şarkıcı Göksel, önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. Koşar adım kaçan Göksel, "Duramam, fotoğraflarımın çekilmesini istemiyorum. Çünkü dişlerimi yeni yaptırdım. Bir an önce eve gitmem lazım" dedi. Göksel, flaşlar patlayınca mecburen gülerek poz vermek zorunda kaldı.
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