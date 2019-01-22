Ünlü şarkıcı için 15 yıl hapis istendi

Sollamak istediği aracın kaza yapmasına sebep olup 3 aylık bir bebeğin ölümüne, anne ve babasının da yaralanmasına yol açtığı iddia edilen şarkıcı Deha Bilimlier hakkında 15 yıl hapis cezası istendi. Ünlü şarkıcı konuyla ilgili bir açıklama yaptı

Ünlü şarkıcı için 15 yıl hapis istendi

Sollamak istediği aracın kaza yapmasına sebep olup 3 aylık bir bebeğin ölümüne, anne ve babasının da yaralanmasına yol açtığı iddia edilen şarkıcı Deha Bilimlier hakkında 15 yıl hapis istendi.

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Ünlü şarkıcı için 15 yıl hapis istendi

İKİ KEZ TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ: Kazada, 3 yaşındaki kızı ölen Ali Aynıkoğlu ve eşi yaralandı. Kaza tutanağında Aynıkoğlu'nun kusurlu olduğu, Bilimlier'in ise kurallara uygun seyrettiği yazıldı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldırdığı bilirkişi raporunda da aynı doğrultuda görüş belirtildi ve Bilimlier için takipsizlik kararı verildi. Ali Aynıkoğlu'nun avukatı Hasan Aydın'ın itirazı üzerine takipsizlik kararı kaldırıldı. Tarafların kusur oranının belirlenmesi için dosya Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'na gönderildi. İlk raporda da Bilimlier için takipsizlik kararı verildi.

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Ünlü şarkıcı için 15 yıl hapis istendi

Ancak bu kez Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hâkimliği, ailenin öne sürdüğü gerekçeler nedeniyle ikinci kez takipsizlik kararını kaldırdı. Savcı olay yerinde keşif istedi. Keşif sonrası geçen yıl 9 Temmuz'da hazırlanan raporda Ali Aynıkoğlu bu defa "tali kusurlu", Deha Bilimlier ise "asli kusurlu" not edildi. Raporlar arasındaki çelişki nedeniyle dosya tekrar Adli Tıp'a gönderildi. 31 Mayıs 2017'deki raporda Aynıkoğlu'nu "asli kusurlu" bulan kurum, 13 Kasım 2018'de ise Aynıkoğlu ile Bilimlier'in yüzde 50 oranında "eşit kusurlu" oldukları görüşünü bildirdi.

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Ünlü şarkıcı için 15 yıl hapis istendi

KUSURLU ŞEKİLDE SOLLADI

Son raporu dikkate alan savcı, Bilimlier'e 15 yıl istemiyle dava açtı. Bilimlier'in önündeki Aynıkoğlu'na tehlikeli şekilde yaklaştıktan sonra sol şeridin tamamen boşalmasını beklemeden kusurlu şekilde solladığı belirtildi. Aynıkoğlu'nun da dikkatini yola vermediği, şerit izleme-değiştirme kuralına uymadığı ve akabinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaza yaptığı anlatıldı.

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