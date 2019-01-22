Ünlü şarkıcı için 15 yıl hapis istendi

Sollamak istediği aracın kaza yapmasına sebep olup 3 aylık bir bebeğin ölümüne, anne ve babasının da yaralanmasına yol açtığı iddia edilen şarkıcı Deha Bilimlier hakkında 15 yıl hapis istendi.

İKİ KEZ TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ: Kazada, 3 yaşındaki kızı ölen Ali Aynıkoğlu ve eşi yaralandı. Kaza tutanağında Aynıkoğlu'nun kusurlu olduğu, Bilimlier'in ise kurallara uygun seyrettiği yazıldı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldırdığı bilirkişi raporunda da aynı doğrultuda görüş belirtildi ve Bilimlier için takipsizlik kararı verildi. Ali Aynıkoğlu'nun avukatı Hasan Aydın'ın itirazı üzerine takipsizlik kararı kaldırıldı. Tarafların kusur oranının belirlenmesi için dosya Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'na gönderildi. İlk raporda da Bilimlier için takipsizlik kararı verildi.