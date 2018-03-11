Ünlü şarkıcı görenleri şoke etti ne oldu böyle!

Maalesef ki, şöhretli ve yıldızlı hayatlar bir anda farklı bir yöne evrilip, bir zamanlar hayranlık duyulan o insanların şoke eden hallerini görmemize neden olabiliyor. Son olarak bir şarkıcının daha son hali görenleri hem şaşkına çevirdi hem de üzdü.
Amerika'nın aykırı pop yıldızı Kesha, dizinden geçirdiği ameliyat sonrası ilk kez görüntülendi. Bir süredir ortalarda gözükmeyen Kesha, dizindeki rahatsızlık nedeniyle pek çok konserini iptal etmişti.
Kiloları nedeniyle tanınmaz hale gelen Kesha'nın sahnelere ne zaman geri döneceği ise merak konusu. Kesha, Ekim 2014'te herkesi şok eden bir açıklama yapmıştı.
10 yıldır birlikte çalıştığı prodüktör Dr. Luke'un ona zorla uyuşturucu verdiğini, tecavüz ettiğini, yıllar boyunca psikoloijk ve fiziksel şiddete uğradığını iddia etmişti.
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