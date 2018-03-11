Ünlü şarkıcı görenleri şoke etti ne oldu böyle!

Maalesef ki, şöhretli ve yıldızlı hayatlar bir anda farklı bir yöne evrilip, bir zamanlar hayranlık duyulan o insanların şoke eden hallerini görmemize neden olabiliyor. Son olarak bir şarkıcının daha son hali görenleri hem şaşkına çevirdi hem de üzdü.