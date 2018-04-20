Ünlü şarkıcı çırılçıplak güneş karşı sere serpe uzandı oralı bile olmadı

Dünyaca ünlü şarkıcı Mel B, güneşi fırsat bilipi güneşlenmek istedi. Ancak bu isteğini çıplak ve kameraları farketmeden yapınca çok fena yakalandı. İşte dünyaca ünlü şarkıcının üstsüz o fotoğrafları.

Dünyaca ünlü Spice Girls grubu ile tanınan Mel B, sadece güneşlenmek istemişti ama çok fena yakalandı. California'da bir havubaşında görüntülenen Mel B, en yakında arkadaşlarından Gary Madatyan ile tatile çıktı. Güneşlenmek isterken de olanlar oldu. Mel B görüntülendiğini fark etti ancak oralı bile olmadı. Twitter

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Dünyaca ünlü Spice Girls grubu ile tanınan Mel B, sadece güneşlenmek istemişti ama çok fena yakalandı. California'da bir havubaşında görüntülenen Mel B, en yakında arkadaşlarından Gary Madatyan ile tatile çıktı. Güneşlenmek isterken de olanlar oldu. Mel B görüntülendiğini fark etti ancak oralı bile olmadı. Twitter

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Dünyaca ünlü Spice Girls grubu ile tanınan Mel B, sadece güneşlenmek istemişti ama çok fena yakalandı. California'da bir havubaşında görüntülenen Mel B, en yakında arkadaşlarından Gary Madatyan ile tatile çıktı. Güneşlenmek isterken de olanlar oldu. Mel B görüntülendiğini fark etti ancak oralı bile olmadı. Twitter

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