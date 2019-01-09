Ünlü şarkıcı cinsel ilişki tarikatı mı kurdu?

ABD'li ünlü şarkıcı R. Kelly hakkındaki bir belgeselde çok konuşulacak iddialara yer verildi. Belgeselde Kelly'nin cinsel ilişki tarikatı kurduğu iddia edildi.

Ünlü şarkıcı cinsel ilişki tarikatı mı kurdu?

ABD'li ünlü rapçi R. Kelly hakkındaki belgeselde şoke eden iddialar yer aldı. Rapçinin seks tarikatı kurduğundan, 22 yaşında hayatını kaybeden Aaliyah ile henüz 15 yaşındayken evlenmesine kadar pek çok iddiaya yer verildi.

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Ünlü şarkıcı cinsel ilişki tarikatı mı kurdu?

ABD'de yayınlanan belgesel serisinde birçok kadın R. Kelly'i kendilerine cinsel tacizde bulunmakla suçladı. Belgeselde, rapçinin genç yaştaki kızları 'seks tarikatına' alıp onlara istismarda bulunduğu ve evinden dışarı çıkarmadığından bahsedildi.

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Ünlü şarkıcı cinsel ilişki tarikatı mı kurdu?

R.Kelly'nin, bu kapsamda Atlanta ve Chicago'da yaşları 18 ile 31 arasında değişen 6 kadını 'cinsel amaçları için kullandığı' iddiaları da yer aldı. 2017 yılında Jocelyn Savage adlı kızın ailesi, kızlarının beyninin yıkandığı ve zorla alıkoyulduğu iddiasıyla şikayet etmiş, FBI, genç kadının reşit olduğu ve kayıp iddialarını reddetmesinden ötürü şikayeti dikkate almamıştı.

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Ünlü şarkıcı cinsel ilişki tarikatı mı kurdu?

R. Kelly'nin sözcüsü Don Russel'in Jocelyn Savage ailesini arıyarak rapçi hakkında negatif yorumlar yaparlarsa ailelerini ve işlerini bozacağını söyleyerek tehdit etti. Belgeseldeki şoke edici bir açıklama da rapçinin eski kişisel asistanı ve menajeri Demetrius Smith'den geldi. Smith, o zamanlar 15 yaşında olan şarkıcı Aaliyah ile R. Kelly'nin ilişki yaşadığını, onları tur otobüsünde gördüğünü, 31 Ağustos 1994'de de sahte belgeyle genç kızın yaşını büyüterek küçük bir törenle evlendiklerini iddia etti.

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