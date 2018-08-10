Ünlü sanatçıya kanser teşhisi kondu!

Onur Akay, "Arkadaşımız Nesrin Obalı, 7 aydır zor günler geçiriyor. Arabesk müzik sanatçıları tarafından beste fabrikatörü olarak adlandırılan Obalı’ya, akciğer kanseri teşhisi konuldu. 44 yaşındaki genç sanatçımız kemoterapi tedavisi görüyor.” ifadelerini kullandı. ONU KANSERDEN ÇOK VEFASIZLIK ÜZDÜ! “Kansere bir gün çare bulunacak ama sanat camiasındaki vefanın ve dostun rahatsızlığına, ne teşhis konulacak, ne de çare bulunacak” diyerek, yazısında sanat camiasına sitem eden ünlü sanatçı Onur Akay, “Yıllarca ünlü isimlere şarkı sözlerini ve bestelerini verdi. 2017 yılında artık kendisi albüm yaparak, şarkılarını kendi yorumundan müzikseverlere sunmuştu ki, kısa süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve kanser teşhisi konuldu. Bu süreçte ise, yıllarca sözlerini ve bestelerini verdiği sanatçılar maalesef onu aramadı. İstanbul Beylikdüzü’nde ikamet eden sanatçımız Nesrin Obalı’yı, kanserden çok vefasızlık üzdü.” ifadelerini kullanarak genç şarkıcının, yakın dostları Engin Işık ve Zeki Sincar’la çekilmiş son fotoğrafını paylaştı. NESRİN OBALI KİMDİR? Arabesk müzik sanatçıları tarafından beste fabrikatörü diye adlandırılan söz yazarı, besteci ve ses sanatçısı Nesrin Obalı’nın şarkılarını Müslüm Gürses, Yaşar İpek, Güler Işık, Güçlü Soydemir gibi çok sayıda ünlü isim albümlerinde ve sahnelerde yorumladı. Şarkı sözleri ise Uğur Bayar, Yılmaz Tatlıses, Şenol Bülbül gibi çok sayıda besteci ve kendisi tarafından bestelendi. 2017 yılında Senfoni Müzik etiketi ile piyasaya çıkan ‘Sensiz Olmuyor İşte’ albümünde ise, Müslüm Gürses’in yorumladığı sevilen şarkısını kendisi de okudu. Albümünde, ‘Yerin Dolmuyor’ isimli eserde ise, şarkıcı Toprak’la da düet yaptı. Albümden kısa süre sonra rahatsızlanan sanatçıya akciğer kanseri teşhisi konuldu.





