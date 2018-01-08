Ünlü sanatçıya hırsız şoku temizliğe gelen kişi her şeyi çaldı!

Türk Sanat Müziği denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Samime Sanay'a büyük şok. Uzun süredir ekranlarda olmayan ve müzik kariyerini tamamen bırakan Samime Sanay yaşadığı hırsızlık karşısında şikayetçi oldu. Eşyalarının kaybolduğunu söyleyen Samime Sanay'ın, iddiaları kanıtlanmadığını için hakim takipsizlik kararı verdi. Gelin hep birlikte yaşanan olaylara bakalın.
Türk sanat müziği sanatçısı Samime Sanay, Moldova uyruklu hizmetçisinin kendisini soyduğunu ileri sürdü. Sanay; 18 Mayıs'ta savcılığa başvurarak, Moldova uyruklu Anna A. isimli bir kadının evine temizlik yapmak için geldiğini ve olaydan sonra evde bazı eşyalarının kaybolduğunu söylemişti. Sanatçı, ziynet eşyalarıyla birlikte değerli birkaç parça kişisel eşyasının daha kaybolduğunu beyan ederek, Anna A.'nın cezalandırılmasını istedi.
SANAY'A HİZMETLİ ŞOKU Savcılık, Sanay'ın şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giden Sanay, ifade verdi. Yürütülen soruşturma kapsamında, Sanay'ın iddialarını kanıtlayacak bir delil bulunamadığı belirtilerek dosya takipsizlikle sonuçlandırıldı.
SAMİME SANAY KİMDİR? Samime Sanay, 1946 yılında Ankara’da doğdu. 1966 yılında Sosyal Hizmetler Akademisi’nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Pedagoji bölümünden mezun oldu. 1960 ‘ta Ankara Radyosu sınavlarına girer. Amacı sosyal hizmetler mütehassısı olarak mesleğini sürdürmek hem de radyoda sanatçı olarak çalışmaktı. Fakat personel yasası öğretmenlik dışında buna cevap vermiyordu. Üniversiteden mezun olduktan sonra kısa bir süre sosyoloji hocalığı yaptı. Bu dönemde annesini ve babasını kaybetti. Bu sıralarda doktora yapmaya karar verdi. Son master sınavından çıktıktan iki gün sonra eşi Edip Aktaş ile evlendi. Eşi istemediği için doktorayı yarıda bıraktı. Fakat radyoyu devam ettirdi.
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