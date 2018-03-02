Ünlü sanatçı kuluçkaya yattı bakın o isim kim

Dünyaca ünlü sanatçı 12 yumurta üzerinde kuluçkaya yattı. Evet yanlış duymadınız, ünlü erkek sanatçı kuluçkaya yattı. Peki bunu neden yapıyor?

Ünlü sanatçı kuluçkaya yattı bakın o isim kim

Dünyaca ünlü sanatçı 12 yumurta üzerinde kuluçkaya yattı. Evet yanlış duymadınız, ünlü erkek sanatçı kuluçkaya yattı. Görenlerin hayrete düştüğü bu durum ne kadar sürecek. En önemlisi bunu neden yapıyor? Hadi gelin bu olaya bir gözatalım ve fotoğraflarına bakalım...

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Ünlü sanatçı kuluçkaya yattı bakın o isim kim

Fransız sanatçı Abraham Poincheval ilginç bir performansa imza atıyor. Son enstalasyon çalışmasının bir parçası olarak ‘kuluçkaya yattı. Tavuk yumurtalarını çatlatmaya çalışan Poincheval’in performansının başarısızlıkla sonuçlanacağı ve doğmamış civcivleri öldüreceği, uzmanların ortak görüşü.

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Ünlü sanatçı kuluçkaya yattı bakın o isim kim

Poincheval, ‘Yumurta’ (Egg) adını verdiği performansında, camın içinde bulunan 12 tane yumurtanın üzerinde oturuyor. Bir erkek figürün embriyo büyütmesini göstermek isteyen 44 yaşındaki sanatçı, Palais de Tokyo Müzesi’ndeki performansında, başkalaşım ve cinsiyet sorusunu gündeme getirmeyi amaçlıyor.

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Ünlü sanatçı kuluçkaya yattı bakın o isim kim

Bilim insanları, Poincheval’in sanat performansını desteklemiyor. Sanatçının, bir düzine yumurtayı sağlıklı gelişme ortamından mahrum bırakmak anlamına geldiğini söyleyen uzmanlar, insanın tavuklara kıyasla daha düşük vücut ısısına sahip olduğunu belirtiyor.

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