Ünlü sanatçı kuluçkaya yattı bakın o isim kim

Dünyaca ünlü sanatçı 12 yumurta üzerinde kuluçkaya yattı. Evet yanlış duymadınız, ünlü erkek sanatçı kuluçkaya yattı. Görenlerin hayrete düştüğü bu durum ne kadar sürecek. En önemlisi bunu neden yapıyor? Hadi gelin bu olaya bir gözatalım ve fotoğraflarına bakalım...