Ünlü sanatçı ABD ve İsraillileri çıldırttı! Olay ilan

Grammy ödüllü Avustralyalı şarkıcı Lorde, İsrail'in Filistinlilere yönelik baskı ve işgaline uluslararası desteğin kesilmesi için kampanya yürüten Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketi nedeniyle İsrail konserilerini iptal etmişti. Yeni Zelandalı şarkıcı Lorde'un İsrail'de vereceği konseri Filistin yanlısı aktivistlerin çağrıları sonrası iptal etmesine tepkiler sürüyor. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washıngton Post'ta şarkıcıyı hedef alan tam sayfa bir ilan yayınlandı. Washıngton Post'taki ilanı ABD'nin en ünlü Hahamlarından Shmuley Boteach verdi. Twitter

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Gazetedeki ilanda "Lorde ve Yeni zelanda, İsrail'e saldırmak için Suriye'yi görmezden geliyor" denildi. Yazıda ayrıca Lorde'un yaşına vurgu yapılarak "21, yobazlık için çok erken bir yaş" ifadesi kullanıldı. Lorde, 2018'in Haziran ayında İsrail'de vereceği konseri iptal ettiğini açıklamış, bu açıklama sonrası İsrail tarafından eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Twitter

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Konser boykotu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararının BM Genel Kurulu'nda reddedilmesinin ardından gelmişti. Filistinlilerin protestosuna İsrail askerlerinin müdahalesiyle çıkan çatışmalarda da en az 12 Filistinli ölmüştü. Twitter

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