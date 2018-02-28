Ünlü sanatçı 50 bin dolara köpeğini klonlattı

Hayvan sevmek başka evdeki kediyi köpeği tutkuyla sevmek başka Barbra Streisand köpeğini o kadar çok seviyordu ki ölümüne dayanamayıp klonlattı.

Ünlü sanatçı 50 bin dolara köpeğini klonlattı

Hayvan sevmek başka evdeki kediyi köpeği tutkuyla sevmek başka, Barbra Streisand köpeğini o kadar çok seviyordu ki ölümüne dayanamayıp klonlattı. Barbra Streisand gençliğinden beri aynı cins ve aynı aileden köpekleri tercih ediyor son köpeği yaşlanıp hayatını kaybedince ağzından alınan örnekle köpeğini özel bir üretim merkezinde klonlattırdı.

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Ünlü sanatçı 50 bin dolara köpeğini klonlattı

Barbra Streisand kadınlarla ilgili pek çok projede yer alıyor, aldığı sayısız ödül ve aktivist olarak yer aldığı sosyal projeler ile sevilen isimlerden ama bu sefer çok farklı bir konu ile gündemde.. Gençliğinden beri aynı cins ve aynı aileden köpekleri evlat edinen sanatçı son köpeği 14 yaşında ölünce kopyalatma kararı aldı. Tıpkı koyun Doly gibi kopyalanan iki köpeğe sahip olan Streisand çok mutlu olduğunu ama köpeklerin karakter olarak ölen köpeğinden çok farklı olduğunu belirtmeden edemedi. Diğer yandan hem köpek kopyalatması hem de 50 bin dolar gibi yüksek bir miktarı bu işe harcaması hayvan severleri biraz kızdırmışa benziyor...

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Ünlü sanatçı 50 bin dolara köpeğini klonlattı

Hayvan sevmek başka evdeki kediyi köpeği tutkuyla sevmek başka Barbra Streisand köpeğini o kadar çok seviyordu ki ölümüne dayanamayıp klonlattı. Barbra Streisand gençliğinden beri aynı cins ve aynı aileden köpekleri tercih ediyor son köpeği yaşlanıp hayatını kaybedince ağzından alınan örnekle köpeğini özel bir üretim merkezinde konlattırdı.

36
Ünlü sanatçı 50 bin dolara köpeğini klonlattı

Barbra Streisand kadınlarla ilgili pek çok projede yer alıyor, aldığı sayısız ödül ve aktivist olarak yer aldığı sosyal projeler ile sevilen isimlerden ama bu sefer çok farklı bir konu ile gündemde.. Gençliğinden beri aynı cins ve aynı aileden köpekleri evlat edinen sanatçı son köpeği 14 yaşında ölünce kopyalatma kararı aldı. Tıpkı koyun Doly gibi kopyalanan iki köpeğe sahip olan Streisand çok mutlu olduğunu ama köpeklerin karakter olarak ölen köpeğinden çok farklı olduğunu belirtmeden edemedi. Diğer yandan hem köpek kopyalatması hem de 50 bin dolar gibi yüksek bir miktarı bu işe harcaması hayvan severleri biraz kızdırmışa benziyor...

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