Ünlü rock grubu Seksendört'ten Leyla ve Eylül için şarkı

Rock müzik grubu Seksendört, geçtiğimiz günlerde Ağrı ve Ankara'da bir cinayet sonucu kaybettiğimiz Leyla ve Eylül için şarkı yazdı. "Yazıklar Olsun" adlı şarkının sözleri dikkat çekti.
İşte Leyla ve Eylül'e adanan şarkının sözleri:
Biri dört yaşında biri sekiz
Siz olmadan biz iki eksiğiz
Ne bir hayat ne de gelecek kuramadık size
Kahramanlarınızı tanıyamadan
Kim iyi kim kötü anlayamadan
Dünyayı öğretemedik size
Birinin gözleri su mavisi
Diğerinin saçı kömür karası
Nasıl kapanacak bu gönül yarası
Dünyayı yiyip bitirdiniz
Sırayı çocuklara mı getirdiniz
Mahşer günü yakın hesap kime
Yazıklar olsun hepimize
Yazıklar olsun sözümüze
Kurudu gözyaşımız taş kesildik yazıklar olsun
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
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