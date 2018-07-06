Ünlü rock grubu Seksendört'ten Leyla ve Eylül için şarkı

Rock müzik grubu Seksendört, geçtiğimiz günlerde Ağrı ve Ankara'da bir cinayet sonucu kaybettiğimiz Leyla ve Eylül için şarkı yazdı. "Yazıklar Olsun" adlı şarkının sözleri dikkat çekti.

İşte Leyla ve Eylül'e adanan şarkının sözleri:

Biri dört yaşında biri sekiz

Siz olmadan biz iki eksiğiz

Ne bir hayat ne de gelecek kuramadık size

Kahramanlarınızı tanıyamadan

Kim iyi kim kötü anlayamadan

Dünyayı öğretemedik size

Birinin gözleri su mavisi

Diğerinin saçı kömür karası

Nasıl kapanacak bu gönül yarası

Dünyayı yiyip bitirdiniz

Sırayı çocuklara mı getirdiniz

Mahşer günü yakın hesap kime

Yazıklar olsun hepimize

Yazıklar olsun sözümüze

Kurudu gözyaşımız taş kesildik yazıklar olsun