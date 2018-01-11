Ünlü reklam yıldızı intihar etti herkes şokta

Dünyayı sarsan intihar haberi gündemi salladı. Sosyal medya üzerinden yorum yaptığımızda kimi nasıl etkilediğini düşünerek yorumları yapmak gerek. Çünkü bu yorumlar yüzünde 14 yaşındaki bir çocuk intihar etti. Avustralya'nın simge şapka markasının 14 yaşındaki yüzü Amy "Dolly" Everett'in internette uğradığı sataşma ve zorbalıklar nedeniyle yaşamına son verdi. Twitter

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BBC'nin haberine göre Sekiz yaşındayken ünlü Akubra şapkalarının reklam yüzü olan "Dolly" lakaplı Amy'nin babası Tick Everett kızının "bu dünyadaki kötülüklerden" kurtulmak istediğini ve yaşamına son verdiğini söyledi. Facebook'tan yaptığı yazılı açıklamada Everett, her türlü tehdit ve zorbalığa karşı ses çıkarılması çağrısında bulunurken, kızının yaşadığı saldırıların niteliğine ilişkinse ayrıntı vermedi. Avustralya'da geçen yıl 5 çocuktan birinin zorbalığa maruz kaldığı belirtiliyor.





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Çarşamba günü Everett ailesinin basınla paylaşıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı "Eğer bir şekilde söylediklerinin şaka olduğunu ya da taciz ve zorbalıkla başkalarından daha üstün olabildiklerini düşünen o insanlar bu yazıyı okuyorlarsa, lütfen cenaze törenimize gelsinler ve nasıl bir yıkım yarattıklarını görsünler." Twitter

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