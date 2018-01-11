Ünlü reklam yıldızı intihar etti herkes şokta

Ünlü reklam yıldızı intihar etti herkes şokta

Dünyayı sarsan intihar haberi gündemi salladı. Sosyal medya üzerinden yorum yaptığımızda kimi nasıl etkilediğini düşünerek yorumları yapmak gerek. Çünkü bu yorumlar yüzünde 14 yaşındaki bir çocuk intihar etti. Avustralya'nın simge şapka markasının 14 yaşındaki yüzü Amy "Dolly" Everett'in internette uğradığı sataşma ve zorbalıklar nedeniyle yaşamına son verdi.

16
Ünlü reklam yıldızı intihar etti herkes şokta

BBC'nin haberine göre Sekiz yaşındayken ünlü Akubra şapkalarının reklam yüzü olan "Dolly" lakaplı Amy'nin babası Tick Everett kızının "bu dünyadaki kötülüklerden" kurtulmak istediğini ve yaşamına son verdiğini söyledi. Facebook'tan yaptığı yazılı açıklamada Everett, her türlü tehdit ve zorbalığa karşı ses çıkarılması çağrısında bulunurken, kızının yaşadığı saldırıların niteliğine ilişkinse ayrıntı vermedi. Avustralya'da geçen yıl 5 çocuktan birinin zorbalığa maruz kaldığı belirtiliyor.


26
Ünlü reklam yıldızı intihar etti herkes şokta

Çarşamba günü Everett ailesinin basınla paylaşıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı "Eğer bir şekilde söylediklerinin şaka olduğunu ya da taciz ve zorbalıkla başkalarından daha üstün olabildiklerini düşünen o insanlar bu yazıyı okuyorlarsa, lütfen cenaze törenimize gelsinler ve nasıl bir yıkım yarattıklarını görsünler."

36
Ünlü reklam yıldızı intihar etti herkes şokta

Kızlarının "nazik, sevgi dolu ve güzel" bir ruha sahip olduğunu söyleyen aile, Amy'nin yaptığı "Sesin titrese de konuş" sözlerinin yazılı olduğu resmi de basınla paylaştı. Aile, "Bu güçlü mesaj, güzel meleğimizin nasıl karanlık ve korkunç bir yere sürüklendiğini de açıklıyor" dedi.

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat