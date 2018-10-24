Ünlü rapçi klip çekiminde uçaktan düştü!

Kanadalı rapçi Jon James, cumartesi günü meydana gelen olayda klip çekiminde seyir halindeki bir uçağın kanadında yürürken, düşerek hayatını kaybetti.



Cumartesi günü gerçekleşen olay ile ilgili bir açıklama yapan menajeri, “Jon bu gösteri için çok çalışmıştı ancak, gösteri sırasında uçaktan uzaklaşarak kanadın ucuna doğru ilerlediğinde uçağın dengesi pilotun hemen düzeltemeyeceği kadar bozuldu. Jon son ana dek kanada tutundu ve bıraktığında paraşütünü açacak zamanı olmadı” dedi.

BAĞIŞ KAMPANYASI

Jon James’in cenaze masrafları ve yeni albümünün yayınlanması için bir bağış kampanyası düzenlendi.