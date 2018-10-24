Ünlü Rapçi Jon James McMurray uçakta klip çekerken düşüp hayatını kaybetti

Kanada'da genelde uçakta çektiği kliplerle bilinen müzisyen Jon James McMurray, Cessna tipi uçağın kanadına çıktı. Klip çekimi için kanatta şarkı söyleyen McMurray uçağın türbülansa girmesiyle dengesini kaybetti. Bir süre kanada tutunan McMurray'nin eli kayınca metrelerce yükseklikten düştü. Paraşütünü açamayan McMurray olay yerinde yaşamını yitirdi. Mc Murray, hareketli ve sıradışı müzik videoları ile tanınıyordu.

''PARAŞÜTÜNÜ AÇACAK ZAMANI OLMADI'': Cumartesi günü gerçekleşen olay ile ilgili bir açıklama yapan menajeri, “Jon bu gösteri için çok çalışmıştı ancak, gösteri sırasında uçaktan uzaklaşarak kanadın ucuna doğru ilerlediğinde uçağın dengesi pilotun hemen düzeltemeyeceği kadar bozuldu. Jon son ana dek kanada tutundu ve bıraktığında paraşütünü açacak zamanı olmadı” dedi.