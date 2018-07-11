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Ünlü rapçi Ezhel hakkında yeni bir dava daha!

Ünlü rapçi Ezhel hakkında yeni bir dava daha!

Ezhel adıyla tanınan ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada beraat eden ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu hakkında yeni bir dava açıldı.

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Eklenme Tarihi: 11-07-2018 14:25 - Güncelleme: 11-07-2018 14:25

Ezhel adıyla tanınan ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu hakkında “uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme” suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle geçtiğimiz aylarda dava açıldı.

Mahkeme ise Sercan İpekçioğlu'nun suç işleme kastıyla hareket etmediğin anlaşıldığını belirterek beraatına karar verdi. Beraat kararının ardından Ezhel hakkında yeni bir dava daha açıldı.

EVİNDE ARAMA YAPILDI, KAN ÖRNEĞİ ALINDI
Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, ülke genelinde uyuşturucu madde kullanımını özendirme ile ilgili sosyal paylaşım sitelerinde yapılan paylaşımlardan hareketle Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca rapor düzenlendiği belirtildi. Ezhel'in internet üzerinden yayınlanan şarkılarında uyuşturucuyu özendirdiği tespiti yapıldığı kaydedildi. Şehrimin tadı, küvet ve alo isimli şarkılarında uyuşturucu maddeyi özendirdiği vurgulanan iddianamede, İpekçioğlu'nun evinde aramalar yapıldığı ve kan örneğinin de alındığı anlatıldı.

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