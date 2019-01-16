Ünlü plajı dev timsah bastı çığlıklar birbirine karıştı

Kolombiya'nın kuzeyindeki Santa Marta'daki Tayrona Ulusal Doğa Parkı'nda deniz girenler şoke oldu. Sahilde deniz keyfi yapanlar bir anda dev timsahla karşı karşıya kaldı.

Ünlü plajı dev timsah bastı çığlıklar birbirine karıştı

Kolombiya'nın okyanus kıyısında denize giren turistler hayatlarında unutamayacakları bir olaya şahit oldular. Kuzeyindeki Santa Marta'daki Tayrona Ulusal Doğa Parkı'na ait plajda davetsiz misafir ortalığı birbirine kattı. Turistlerin favori plajı adeta onlara kabus oldu.

111
Ünlü plajı dev timsah bastı çığlıklar birbirine karıştı

Dev Amerikan yaşadığı alandan kaçarak yeşillikler arasında süzüldü ve bir anda plaja girdi. Sahil çığlık sesleriyle yankılanırken, yaşanan panik anları bir tatilci tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

211
Ünlü plajı dev timsah bastı çığlıklar birbirine karıştı

Denizin ve kumsalın tadını çıkarmak için dolaşanlar can derdine düştü. Genci yaşlısı herkes kaçışmaya timsaya yem olmamaya çalıştı.

311
Ünlü plajı dev timsah bastı çığlıklar birbirine karıştı

Dev sürüngenle karşı karşıya kalanlar can havliyle kaçarak canını kurtardı. Sahilin boşalmasıyla meydan timsaha kaldı. Timsah uzun bir süre orada kaldıktan sonra tekrar geldiği yöne doğru giderek gözlerden kayboldu.

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro