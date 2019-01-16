Ünlü plajı dev timsah bastı çığlıklar birbirine karıştı

Kolombiya'nın okyanus kıyısında denize giren turistler hayatlarında unutamayacakları bir olaya şahit oldular. Kuzeyindeki Santa Marta'daki Tayrona Ulusal Doğa Parkı'na ait plajda davetsiz misafir ortalığı birbirine kattı. Turistlerin favori plajı adeta onlara kabus oldu.

Dev Amerikan yaşadığı alandan kaçarak yeşillikler arasında süzüldü ve bir anda plaja girdi. Sahil çığlık sesleriyle yankılanırken, yaşanan panik anları bir tatilci tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.